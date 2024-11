La donna più alta e quella più bassa del mondo insieme per la prima volta a Londra: l’incontro ‘da record’

La donna più alta del mondo, la 27enne Rumeysa Gelgi (2,15 metri), e la più bassa, la 30enne Jyoti Amge (62,8 centimetri), si sono incontrate per la prima volta a Londra per prendere insieme un tè, in occasione del Guinness World Record Day 2024. “Il nostro obiettivo è ispirare le persone con differenze visibili a trovare il coraggio di mostrarsi”, hanno detto.