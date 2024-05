video suggerito

La conosce online e si sposa ma 12 giorni dopo scopre che è un uomo: “Evitava il sesso fingendo il ciclo” La storia arriva dall’Indonesia dove il caso ha destato molto scalpore e anche l’intervento della polizia che ha messo sotto inchiesta la finta donna. Alla base del gesto, infatti, non vi sarebbe l’amore per l’uomo ma una tentata truffa per soldi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si erano conosciuti online e avevano iniziato a frequentarsi fino ad arrivare a convolare a nozze senza però mai consumare alcun tipo di rapporto intimo, dodici giorni dopo il matrimonio, però, un giovane 26enne è rimasto scioccato nello scoprire che la consorte in realtà era un uomo travestito. La storia arriva dall’Indonesia dove il caso ha destato molto scalpore e anche l’intervento della polizia che ha messo sotto inchiesta la finta donna. Alla base del gesto infatti non vi sarebbe l’amore per l’uomo ma una tentata truffa per soldi.

Secondo quanto riportano i media locali, la coppia si era conosciuta online sui social nel 2023 e si era frequentata per circa un anno, prima online e poi dal vivo, prima di sposarsi nell’aprile scorso. Il giovane di Naringgul, regione dell'isola di Giava, identificato solo con le iniziale AK, aveva sposato informalmente la coetanea che credeva si chiamasse Adinda Kanza. Nozze non ben viste dalla famiglia di lui ma volute fortemente dal giovane che però dodici giorni dopo ha fatto una terribile scoperta: in realtà era un uomo a tutti gli effetti che semplicemente si travestiva.

Un travestimento possibile grazie agli abiti lunghi e a un velo che gli copriva la testa lasciando scoperto solo il volto. AK si era innamorato di quella che credeva Adinda Kanza anche perché la riteneva una devota musulmana che indossava sempre abiti tradizionali che le coprivano l'intero corpo. AK ha detto che il niqab non gli dava fastidio e lo considerava un segno della sua devozione all'Islam.

Mentre i due pianificavano il loro matrimonio, Kanza aveva detto che non aveva famiglia, portando la coppia a optare per una cerimonia modesta a casa di AK il 12 aprile anche se la coppia non ha registrato ufficialmente il certificato di matrimonio. I sospetti pochi giorni dopo quando lo sposo ha notato che la moglie si rifiutava di comunicare con la sua famiglia e continuava a indossare il suo abbigliamento velato in casa. Inoltre trovava costantemente scuse per evitare rapporti sessuali, dal ciclo mestruale a malesseri di vario genere.

Spinto anche dalla famiglia, AK ha rintracciato il suo presunto indirizzo di famiglia scoprendo che non era orfana come aveva affermato e che i suoi genitori erano vivi e vegeti. Così si è recato a casa loro e ha appreso che Kanza era in realtà un uomo, identificato come ESH, che si travestiva dal 2020.

Denunciato alla polizia, ESH è stato fermato e arrestato con l’accusa di frode ammettendo il travestimento per soldi. La denuncia però è stata poi ritirata e il caso si è concluso pacificamente quando entrambe le parti hanno concordato di non portare il caso per vie legali. AK ha detto che hanno accettato di evitare la denuncia per le condizioni dei genitori di ESH che sono anziani e malati.