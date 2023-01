La città cinese dove la temperatura ha toccato i -53 gradi La cittadina di Mohe, nella provincia di Heilongjiang, vicino al confine russo, non è nuova a simili freddi intensi ma questo è il record da quando sono iniziate le rilevazioni delle temperature.

A cura di Antonio Palma

C'è una città dove la temperatura ha toccato quota 53 gradi sotto zero, si tratta di Mohe, la città più settentrionale della Cina e nota per questo come "il Polo Nord della Cina". La cittadina della provincia di Heilongjiang, vicino al confine russo, non è nuova a simili freddi intensi ma questo è il record da quando sono iniziate le rilevazioni delle temperature.

Alle 7 di domenica infatti si è toccato la temperatura minima record di -53°C che per poco ha superato la precedente temperatura più fredda mai registrata in città, -52,3°C toccati nel 1969. Eppure la temperatura non rappresenta il record assoluto cinese che invece tocca alla città di Genhe, nella Mongolia Interna, che nel dicembre 2009 fece registrare -58°C.

Secondo il China Daily, Mohe è comunque considerata la città più fredda della Cina con un inverno che di solito dura otto mesi e temperature medie di -15 gradi centigradi. Quest'anno però è stato particolarmente freddo a causa di una ondata di gelo che ha investito il nord del Paese

Da venerdì, infatti, a Mohe le temperature sono scese sotto i -50°C per tre giorni consecutivi. Un fatto senza precedenti che ovviamente ha mandato in tilt i sistemi di comunicazione per non parlare della nebbia che impedisce la visuale, e triplicato ovviamente i consumi di energia per riscaldarsi in città.

La Cina in realtà negli ultimi mesi ha registrato continuamente temperature record, sia per il caldo che per il freddo. All'inizio di questo mese, l'agenzia di stampa Xinhua ha affermato che il paese ha registrato l'estate e l'autunno più caldi degli ultimi 60 anni, con diverse città che hanno battuto ogni record. Ora si propone l'effetto opposto e cioè il gelo. Per gli esperti, è colpa del cambiamento climatico che aumenta la probabilità di condizioni meteorologiche estreme.