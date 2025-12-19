L’umile risposta dell’eroe di Bondi Beach all’assegno da oltre due milioni per lui: “Me lo merito?

Esteri
Ahmed al Ahmed, il 43enne eroe di Bondi Beach a Sydney, ha ricevuto l’assegno da oltre 2,5 milioni di dollari australiani realizzato attraverso una raccolta fondi a suo nome. “Dimenticate tutto il male passato e vivete in armonia con gli altri” ha dichiarato dall’ospedale.
A cura di Antonio Palma
"Me lo merito?" così ha reagito alla vista di un assegno da oltre 2,5 milioni di dollari australiani  Ahmed al Ahmed, il 43enne eroe di Bondi Beach, a Sydney, che ha disarmato uno degli attentatori evitando un bilancio ancora più tragico dell'attacco terroristico. Il suo gesto, ripreso in un video che ha fatto il giro del mondo, aveva immediatamente raccolto l'approvazione di tutti innescando anche una gara di solidarietà che si è concretizzata poi in una raccolta fondi che ha raggiunto cifre record.

Ahmed, che è ancora ricoverato per le ferite riportate quel giorno tra cui lesioni da arma da fuoco, ha ricevuto l'assegno della raccolta fondi nel letto dell'ospedale dove si trova. A consegnarlo il TikTokker Zachary Dereniowski con un biglietto firmato da "amorevoli esseri umani in tutto il mondo". Alla raccolta di beneficenza ovviamente hanno partecipato in gran parte australiani ma donazioni sono arrivate da tutto il mondo dopo la diffusione del filmato di cui si vede il 43enne fruttivendolo di origine siriane avventarsi su uno degli attentatori e disarmarlo.

"Ringrazio tutti e vi invito a vivere in armonia con gli altri, tutti gli esseri umani. Dimenticate tutto il male del passato e salvate altre vite. Quando ho salvato le persone, l'ho fatto con il cuore" ha dichiarato un commosso Ahmed ricordando: "Tutti si divertivano, festeggiavano con i loro figli. Tutti erano felici, e meritavano di divertirsi, ed è un loro diritto. Questo Paese è il migliore del mondo, ma non possiamo sempre stare a guardare, quando è troppo è troppo".

