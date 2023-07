Kenya, camion perde il controllo e travolge bus e pedoni in un mercato: almeno 51 morti Il gravissimo incidente stradale avvenuto a Londiani, nel nord del Kenya, quando l’autista di un camion, a causa della probabilmente pioggia, ha perso il controllo del mezzo travolgendo sei autobus, numerosi pedoni ed alcune bancarelle di ambulanti.

A cura di Davide Falcioni

Almeno 51 persone sono morte in Kenya nella serata di ieri e a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto a Londiani, nel nord del Paese, quando l'autista di un camion, a causa della probabilmente pioggia, ha perso il controllo del mezzo travolgendo sei autobus, numerosi pedoni ed alcune bancarelle di ambulanti sulla statale Nakuru-Kericho. Altre 60 persone sono ricoverate in ospedale, alcune delle quali ferite e in gravi condizioni.

Oltre al messaggio di cordoglio alla Nazione del presidente William Ruto – che ha invitato gli automobilisti "a prestare la massima cautela sulle strade, soprattutto ora che si verificano forti precipitazioni" – in mattinata è stata diffusa una direttiva del ministro degli Interni, Kithure Kindiki, rivolta alle forze dell'ordine: "Gli agenti di polizia di tutto il paese sono invitati a far rispettare con fermezza le regole del traffico e ad arrestare tutti i trasgressori, compresi, ma non solo, coloro che guidano veicoli difettosi e non idonei alla circolazione", si legge in una parte della dichiarazione.

La Kenya Red Cross Society ha affermato che il camion, che trasportava dei container quindi era molto pesante, ha speronato più di sei altre vetture investendo svariati pedoni. Le immagini pubblicate dalle televisioni locali mostravano infatti diversi veicoli distrutti.

Secondo le più recenti statistiche dell'Autorità nazionale per i trasporti e la sicurezza (Ntsa), dal gennaio di quest'anno, 2.124 kenioti hanno perso la vita in incidenti stradali a fronte di una popolazione di circa 50 milioni di abitanti. Quello di ieri sera è stato uno dei più gravi incidenti verificatisi degli ultimi anni. L'anno scorso, 34 persone sono morte nel centro del Paese quando il loro autobus ha sfondato le protezioni di un ponte ed è precipitato in una valle fluviale sottostante.