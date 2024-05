video suggerito

Julian Assange, a Londra oggi si decide sull’estradizione: folla di sostenitori per il fondatore di Wikileaks Potrebbe arrivare nelle prossime ore una svolta nel caso di Julian Assange. L’Alta Corte di Londra dovrà pronunciarsi sul concedere al cofondatore di Wikileaks un nuovo ricorso contro l’estradizione negli Stati Uniti, dove rischia una condanna a 175 anni di carcere. Una folla di manifestanti si è radunata davanti alla Royal Courts of Justice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Julian Assange e il caso Wikileaks ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Potrebbe arrivare nelle prossime ore una svolta nel caso di Julian Assange. Oggi, lunedì 20 maggio, l'Alta Corte di Londra dovrà pronunciarsi sul concedere al cofondatore di Wikileaks un nuovo ricorso contro la contestata procedura di estradizione negli Usa. Qui rischia una condanna monstre a 175 anni di carcere.

Assange è infatti accusato di aver rivelato il contenuto di documenti riservati del Pentagono e del Dipartimento di Stato, che includevano anche crimini di guerra commessi fra Afghanistan e Iraq. Una folla di manifestanti si è radunata davanti alla Royal Courts of Justice di Londra, dove hanno sede la High Court e Court of Appeal.

I giudici britannici, dopo aver aperto il 26 marzo scorso uno spiraglio per la battaglia di libertà del giornalista australiano, rovesciando il no opposto in prima istanza all'ammissibilità di un estremo appello da parte della difesa di Assange, dovranno oggi, lunedì 10 maggio, stabilire se la Corte si ritenga soddisfatta o meno delle assicurazioni vincolanti preventive fornite da Washington.

Assicurazioni riguardanti il fatto che l'attivista non sarà condannato a morte negli Usa e potrà invocare la tutela sulla libertà di espressione sancita dal Primo Emendamento della Costituzione americana. Quest'ultimo rappresenta un nodo nella vicenda giudiziaria, in quanto i sostenitori di Assange, temendo un ingiusto processo, non si sentono affatto tutelati in merito.

Come aveva dichiarato la settimana scorsa in una conferenza stampa Kristinn Hrafnsson, il giornalista d'inchiesta a capo di Wikileaks, le autorità statunitensi si sono limitate a dichiarare che l'attivista lo potrà "chiedere", ma che spetta a una Corte Usa non alla pubblica accusa concederlo o meno.

Assange non sarà presente in aula per motivi di salute

Per motivi di salute, secondo il suo avvocato Edward Fitzgerald, il 52enne australiano non sarà presente di persona all'udienza in cui la Procura britannica, in rappresentanza di Washington, e la difesa esporranno le loro argomentazioni, prima che la Corte emetta la sentenza.

In una conferenza stampa tenutasi venerdì scorso, sua moglie e madre dei suoi due figli più piccoli, Stella Assange, ha confermato che le sue condizioni rimangono precarie, dopo più di cinque anni di detenzione preventiva nel carcere di massima sicurezza Belmarsh di Londra.

Dall'estradizione alla scarcerazione: i possibili esiti dell'udienza

Dovrebbero essere tre i possibili esiti dell'udienza odierna: l'Alta Corte accogliendo in pieno le garanzie Usa potrebbe dare il via libera all'estradizione a stretto giro, salvo i tempi di un ricorso d'urgenza da parte del team legale di Assange alla Corte di Strasburgo.

Altrimenti, potrebbe aprire alla discussione di un nuovo appello nei prossimi mesi e infine, anche se questo è un esito improbabile, accogliere immediatamente le ragioni della difesa, con la scarcerazione del giornalista e la sua eventuale partenza per l'Australia.