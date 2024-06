Assange è libero e lascia il Regno Unito, M5s: “Una vittoria per chi crede nel diritto all’informazione”

video suggerito

Julian Assange è libero. Il M5s esprime soddisfazione: "Nella sua lotta e nella sua resistenza risiede il seme della più profonda libertà di espressione e del sacrosanto diritto all'informazione", ha detto il leader Giuseppe Conte.

A cura di Annalisa Cangemi

Il giornalista e attivista australiano Julian Assange è libero. L'annuncio è arrivato su X da WikiLeaks, l'organizzazione fondata dal giornalista e attivista australiano. Da quanto di apprende Assange ha lasciato il carcere di massima sicurezza di Belmarsh, nel Regno Unito, dove ha trascorso quasi 2mila giorni, precisamente 1901 giorni, oltre 5 anni.

Gli è stata concessa la libertà su cauzione dall'Alta Corte di Londra ed è stato rilasciato all'aeroporto di Stansted, dove si è imbarcato su un aereo ed è partito dal Regno Unito per fare ritorno in Australia. Il fondatore di WikiLeaks ha concordato un patteggiamento con il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, che aveva fatto richiesta di estradizione nei suoi confronti con l'accusa di cospirazione. "Questo è il risultato di una campagna globale che ha coinvolto organizzatori di base, attivisti per la libertà di stampa, legislatori e leader di tutto lo spettro politico, fino alle Nazioni Unite – ha spiegato WikiLeaks -. Ciò ha creato lo spazio per un lungo periodo di negoziati con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha portato a un accordo che non è stato ancora formalmente finalizzato. Forniremo maggiori informazioni il prima possibile".

"Dopo più di cinque anni in una cella di 2×3 metri, isolato 23 ore al giorno, presto si riunirà alla moglie Stella Assange e ai loro figli, che hanno conosciuto il padre solo da dietro le sbarre", ha proseguito l'organizzazione.

"WikiLeaks ha pubblicato storie rivoluzionarie di corruzione governativa e violazioni dei diritti umani, ritenendo i potenti responsabili delle loro azioni. In qualità di caporedattore, Julian ha pagato duramente per questi principi e per il diritto delle persone a sapere. Mentre ritorna in Australia, ringraziamo tutti coloro che ci sono stati accanto, hanno combattuto per noi e sono rimasti totalmente impegnati nella lotta per la sua libertà. La libertà di Julian è la nostra libertà".

Le reazioni

Dopo quasi duemila giorni di prigionia Julian Assange è libero ed ha lasciato il Regno Unito, dopo aver patteggiato con la giustizia americana una parziale dichiarazione di colpevolezza. È la vittoria di una comunità che a livello globale ne ha chiesto la liberazione, convinta che nella sua lotta e nella sua resistenza risieda, tuttora, il seme della più profonda libertà di espressione e del sacrosanto diritto all'informazione", ha commentato su X il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

"Esprimo profonda soddisfazione per la liberazione di Julian Assange, avvenuta dopo anni di intense battaglie legali e sociali. La vicenda di Assange rappresenta un simbolo di resistenza e determinazione nella lotta per la libertà di informazione e per i diritti umani. La sua liberazione segna una vittoria importante per tutti coloro che credono nei valori fondamentali della trasparenza, della libertà di espressione e del diritto all'informazione. Auspico che il caso Assange rappresenti un monito per il futuro e contribuisca a rafforzare la consapevolezza dell'importanza della libertà di stampa in tutto il mondo", ha dichiarato la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, che con l'europarlamentare M5S Sabrina Pignedoli ha seguito con attenzione e partecipazione tutte le fasi di questa lunga e complessa vicenda.

Anche il deputato di Avs Angelo Bonelli ha commentato la notizia della scarcerazione dell'attivista: "Julian Assange è libero! Ha lasciato il carcere in Inghilterra, dopo 1901 giorni di detenzione. Ha raggiunto un accordo con il governo Biden. Wikileaks ha reso pubbliche drammatiche verità a partire dall’uccisione di civili iracheni da parte di elicotteri Usa. Una bella notizia".

Per il portavoce di Amnesty International, Riccardo Noury, "Il team legale di Assange ha agito nel migliore interesse del suo cliente: in poche parole, per salvargli la vita. Resta il fatto che questa persecuzione giudiziaria senza precedenti nel campo della libertà d'informazione, da parte degli Usa, non avrebbe neanche dovuto iniziare".