Jeff Bezos impone al Washington Post editoriali solo su libertà e mercati: "Al resto ci pensa internet" Il proprietario del giornale e miliardario Jeff Bezos ha annunciato una nuova grande novità per il quotidiano statunitense: editoriali solo a sostegno di libertà personali e libero mercato,."Un tempo i giornali potevano coprire tutti i punti di vista. Oggi, questo lavoro lo fa Internet" ha spiegato il patron di Amazon.

A cura di Antonio Palma

Il Washington Post da oggi potrà pubblicare editoriali solo a sostegno di libertà personali e libero mercato, è la nuova imposizione annunciata oggi dal proprietario e miliardario Jeff Bezos per il prestigioso giornale statunitense che è destinata a far discutere. La nuova mossa è stata annunciata con un'email inviata allo staff del Washington Post e poi pubblicata anche sui social ma ha già provocato una prima e importante reazione con le dimissioni del Capo editoriali del quotidiano fino ad ora, David Shipley.

"Scriveremo ogni giorno a sostegno e difesa di due pilastri: libertà personali e libero mercato. Tratteremo anche altri argomenti, naturalmente, ma i punti di vista contrari a questi pilastri lasceremo che siano pubblicati da altri" ha scritto Bezos nella comunicazione, aggiungendo di aver offerto allo stesso David Shipley di guidare il cambiamento ma che ha rifiutato.

"C'era un tempo in cui un giornale poteva vedere come un servizio portare ogni mattina a casa del lettore una sezione di opinioni di ampio respiro che cercava di coprire tutti i punti di vista. Oggi, questo lavoro lo fa Internet. Io sono dell'America e per l'America, e sono orgoglioso di esserlo. Gran parte del successo dell'America è dovuto alla libertà nel campo economico e in altri settori. La libertà è etica – riduce al minimo la coercizione – e pratica – stimola la creatività, l'invenzione e la prosperità", ha scritto ancora nella comunicazione il patron di Amazon.

"Ho offerto a David Shipley, che ammiro molto, l'opportunità di guidare questo nuovo capitolo. Gli ho suggerito che se la risposta non era ‘assolutamente sì', allora doveva essere ‘no'. Dopo un'attenta riflessione, David ha deciso di farsi da parte" ha annunciato lo stesso Jeff Bezos, spiegando che il giornalista non ha accettato di restare capo della pagina degli editoriali.

"Questo è un cambiamento significativo, non sarà facile e richiederà un impegno del 100%: rispetto la sua decisione. Cercheremo un nuovo Opinion Editor che si occupi di questa nuova direzione" ha proseguito il proprietario del Washington Post, concludendo: "Sono convinto che libero mercato e libertà personali siano giusti per l'America. Credo anche che questi punti di vista siano poco considerati nell'attuale mercato di idee e opinioni giornalistiche. Sono emozionato per il fatto che insieme colmeremo quel vuoto".

Una decisione che probabilmente incrinerà ancora di più il rapporto con i giornalisti dopo il già discusso blocco degli endorsement presidenziali durante le elezioni e la censura di una vignetta sullo stesso Bezos che aveva portato l'autrice a dimettersi. Il giornale ha già detto addio a numerosi nomi e firme note a cui era seguita la decisione della proprietà di licenziare circa 100 dipendenti.