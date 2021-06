in foto: immagine di repertoriosbranata

Una bambina di tre mesi è stata sbranata a morte da un cane che si è introdotto nella sua camera da letto a Clashmore, in Irlanda. Mia O'Connell stava dormendo nel suo lettino nella contea di Waterford, quando l'animale l'ha aggredita intorno alle 2 del mattino di lunedì, 7 giugno, provocandole gravi ferite alla testa. Dopo le cure ricevute sul posto, la neonata è stata portata al Cork University Hospital dove è stata dichiarata morta alle 3.15 del mattino, secondo RTE. La razza del cane non è ancora nota.

Padre Milo Guiry, amministratore della parrocchia che comprende il villaggio di Clashmore, ha detto che la comunità è sotto shock. "Era una bambina piccola, questo è terribilmente, terribilmente triste. Offriamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno alla famiglia in questo momento terribile". Come riporta Metro.co.uk, Mia era nata alla fine di febbraio da Rhys O'Connell ed Ella Wood, i due sarebbero dovuti convolare a nozze a breve. "È stata una notizia molto triste svegliarsi questa mattina e sapere che una bambina di tre mesi aveva perso la vita in circostanze così tragiche", ha detto il sindaco di Waterford, Damien Geoghegan. “Ha scosso la comunità qui a West Waterford e in particolare nel villaggio di Clashmore, che è un tranquillo villaggio rurale".

“Le mie condoglianze vanno certamente alla famiglia e i pensieri e le preghiere di tutti saranno con loro nei prossimi giorni, settimane e mesi a venire" ha aggiunto il primo cittadino. "Le persone sono rimasta scioccate oggi nell'apprendere della notizia – tutti sono davvero, davvero rattristati." Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta.