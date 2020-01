Disastro aereo in Iran dove nelle scorse ore un volo di linea appena decollato dall’aeroporto di Teheran si è schiantato al suolo prendendo fuoco. Si tratta di un velivolo della compagnia aerea Ukraine Airlines. Il Boeing 737 era diretto nella capitale ucraina Kiev e trasportava oltre 170 persone tra passeggeri ed equipaggio quando si è schiantato al suolo nelle prime ore di oggi, mercoledì 8 gennaio. Secondo le prime informazioni purtroppo il bilancio sarebbe gravissimo perché i soccorritori giunti su posto non avrebbero individuato superstiti. Lo riferisce la tv di stato iraniana. Il velivolo è caduto al suolo nella periferia sud-occidentale di Teheran non lontano dall’aeroporto internazionale Imam Khomeini da dove era decollato pochi minuti prima.

Come riferito sempre dalla tv locale citando le autorità di Teheran, sull’aereo si trovavano 167 passeggeri e nove membri dell'equipaggio. Dopo l’allarme, secondo un portavoce dei servizi di emergenza locali, sul posto dello schianto sono confluite subito diverse squadre di soccorso ma hanno potuto fare ben poco per i passeggeri a bordo visto che l’aereo era in fiamme ed è andato distrutto. L’aereo è caduto in una zona tra le cittadine di Parand e Shahriar, nell’hinterland di Teheran.

Incidente aereo Iran, morti 167 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio

L'incidente aereo, è avvenuto poche ore dopo che l’Iran ha lanciato l’attacco missilistico contro le basi in Iraq come vendetta contro gli Usa per l’uccisione del Guardiano rivoluzionario, il generale Qassem Soleimani, ma al momento sarebbe escluso ogni collegamento tra i due eventi. "Sulla base di informazioni preliminari, l'aereo è precipitato a causa di un guasto al motore per motivi tecnici. L'ipotesi di un attacco è stata esclusa" ha dichiarato infatti l'ambasciata ucraina in Iran. Il primo ministro ucraino, Aleksey Goncharuk, ha intanto confermato che a bordo vi erano 167 passeggeri e nove membri dell'equipaggio, tutti morti nello schianto. A bordo del Boeing 737 della Ukraine International Airlines precipitato oggi c'erano 82 iraniani, 63 canadesi, 11 ucraini, 10 svedesi, quattro afghani, tre tedeschi e tre britannici: lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko, citato dall'agenzia Interfax. Secondo il Consiglio di sicurezza di Kiev, degli 11 ucraini deceduti, nove erano membri dell'equipaggio.

Schianto areo Ukraine Airlines: guasto al motore

L'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana ISNA ha riferito che l'incidente aereo è stato causato da difficoltà tecniche all’aereo che era in servizio da circa tre anni e mezzo. Anche un funzionario del ministero delle Infrastrutture iraniano ha spiegato che l'aereo si sarebbe schiantato a causa di un incendio ad un motore. Una ricostruzione che sarebbe confermata da alcune immagini diffuse online che mostrano una palla di fuoco in cielo poco prima dello schianto. La Boeing dal suo canto ha riferito di essere a conoscenza delle notizie ma che si attendono maggiori informazioni per stabilire i fatti.

Compagnia aerea: "Ultima manutenzione effettuata il 6 gennaio"

A seguito dell'incidente aereo di oggi, la compagnia coinvolta, la Ukraine International Airlines, ha deciso si di sospenderei voli per Teheran a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il servizio stampa della compagnia. "A partire da oggi Ukraine International Airlines ha deciso di sospendere i suoi voli per Teheran per un periodo indeterminato", ha spiegato la compagnia su Facebook, rivelando: "Il volo è stato effettuato su un aeromobile Boeing 737-800 NG con il numero di registrazione UR-PSR. L'aeromobile è stato fabbricato nel 2016, ricevuto dalla compagnia aerea direttamente dalla fabbrica. L'ultimo manutenzione programmata è stata effettuata il 6 gennaio 2020".

Russia sconsiglia di volare sull'Iran e sull'Iraq

Intanto, dopo lo schianto aereo in Iran, l'Agenzia federale russa per il trasporto aereo ha consigliato alle compagnie di non volare sull'Iran e sull'Iraq, nonché sul golfo persico e sull'Oman. "A causa delle informazioni sui rischi esistenti per la sicurezza dei voli internazionali di aeromobili civili, si raccomanda di non utilizzare lo spazio aereo sui territori dell'Iran, dell'Iraq, del Golfo Persico e dell'Oman per i voli di aeromobili civili della Federazione Russa, compresi i voli di transito, fino a nuovo avviso", recita il messaggio, citato dalla Tass.