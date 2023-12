Litigano per chi avrà più regali a Natale: 14enne uccide la sorella, l’altro fratello gli spara Tragedia in Florida alla vigilia di Natale. Al culmine di una lite sui regali di Natale tra due fratelli di 14 e 15 anni, il più piccolo ha estratto una pistola e ha sparato alla sorella 23enne. Poi l’altro ragazzino lo ha colpito con un’altra arma. La ragazza è morta, il 14enne è in ospedale. Entrambi i giovani sono stati arrestati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un ragazzino americano di 14 anni avrebbe ucciso a colpi di arma da fuoco la sorella maggiore, Abrielle Baldwin, 23 anni, in Florida dopo una discussione sui regali di Natale. L'adolescente era andato a fare shopping la vigilia di Natale con tutta la famiglia: oltre alla sorella c'erano anche sua madre, il fratello di 15 anni e i figli piccoli di sua sorella, ha detto lo sceriffo della contea di Pinellas, Bob Gualtieri, durante una conferenza stampa.

Stando a quanto affermato dagli inquirenti, i due fratelli adolescenti avrebbero iniziato a litigare su chi avrebbe ricevuto più regali di Natale. Il diverbio sarebbe continuato fino a casa della nonna a Largo – una città a circa mezz'ora di macchina da Tampa, ha spiegato Gualtieri. È stato lì che il 14enne ha tirato fuori una pistola semiautomatica e l'ha puntata contro il fratello di un anno più grande.

Per fortuna altri parenti sono riusciti a separarli ma a quel punto lui è uscito nel giardino dove si trovava la sorella con il figlio di sei anni. "‘Dovete smetterla, perché lo state facendo? È Natale!", lo ha rimproverato la ragazza. Per tutta risposta lui le ha sparato al petto. Il bambino fortunatamente non è rimasto ferito, ha detto Gualtieri.

L'altro fratello è uscito con un'altra pistola e ha a sua volta colpito il 14enne allo stomaco: è stato operato e non è in gravi condizioni. Abrielle è stata portata in ospedale, dove i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita. "Il proiettile le ha attraversato il braccio sinistro ed è finito nel petto, colpendo in pieno entrambi i polmoni. L'emorragia interna le ha impedito di respirare ed è morta" ha detto lo sceriffo.

Entrambi i ragazzini sono stati arrestati. Il 14enne è accusato di omicidio di primo grado, abusi su minori e possesso di armi da fuoco, mentre suo fratello di tentato omicidio di primo grado e di manomissione di prove fisiche. Entrambi avevano precedenti per rapina e furto d'auto.

"Questi ragazzini – 14, 15 anni – portano abitualmente armi da fuoco e questo è quello che succede quando ci sono giovani delinquenti che hanno una pistola", ha detto Gualtieri. "Si arrabbiano, non sanno come gestire le cose e finiscono per spararsi a vicenda…"