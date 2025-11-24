Investita e decapitata da un camion dei rifiuti in California: Maria muore davanti ai nipoti

Maria Rubalcava de Ruesga, 69 anni, stava attraversando West Bishop Street a Santa Ana, in California, quando è stata travolta dal camion addetto al ritiro dei rifiuti: nell’impatto purtroppo la donna è stata decapitata.

Maria Rubalcaba de Ruesga

Una donna di 69 anni è tragicamente morta investita dal camion della spazzatura. Tutto è accaduto una mattina presto della scorsa settimana: la vittima, Maria Rubalcava de Ruesga, stava attraversando West Bishop Street a Santa Ana, in California, quando è stata travolta dal camion addetto al ritiro dei rifiuti. Ad assistere alla tragedia sono stati anche i nipoti della donna che erano con lei.

Secondo un comunicato stampa del dipartimento di polizia di Santa Ana, il camion stava procedendo verso Est su Bishop Street e stava svoltando sulla rotonda quando non si è accorto della 69enne. Nell'impatto purtroppo la donna è stata decapitata.

Subito sul posto sono arrivati i soccorsi, allertati da numerose chiamate, ma per la donna non c'era più nulla da fare. Invece i bambini sono stati presi in cura e aiutati anche da un supporto psicologico. Le indagini sull'incidente sono state affidate all'Unità Investigativa Collisioni del Dipartimento di Polizia di Santa Ana.

Al momento si sa che l'autista del camion della spazzatura ha collaborato con gli investigatori e non si è mai allontanato dal posto.

Stando a quanto riporta l'Express US la vittima era sopravvissuta al cancro al pancreas ed era in remissione da un anno. Ora è stata aperta una campagna per ottenere i soldi per il funerale. Sulla pagina si legge: "Dopo aver combattuto contro il cancro al pancreas ed essere finalmente in remissione per un anno, stava appena iniziando a sentirsi di nuovo se stessa". E ancora: "Perderla così improvvisamente ci ha lasciato completamente sotto shock. Lascia un vuoto immenso nei nostri cuori che non potrà mai essere colmato". Infine: "Era una persona affettuosa, premurosa e forte".