Intossicazione di massa per aver mangiato carne di tartaruga: 9 morti tra cui 8 bimbi e 78 ricoverati La tragedia si è consumata sull'isola di Panza, a circa 50 chilometri a nord-est di Zanzibar, l'arcipelago della Tanzania al largo delle coste dell'Africa orientale. In zona il consumo di carne di tartaruga marina non è raro visto che è considerata una prelibatezza dalla popolazione ma purtroppo questo non è il primo incidente mortale.

A cura di Antonio Palma

Una intossicazione di massa dopo aver mangiato carne di tartaruga marina ha causato nove morti, tra cui 8 bambini, e altri 78 ricoverati a Zanzibar, l’arcipelago della Tanzania al largo delle coste dell'Africa orientale. Come hanno confermato le autorità locali, il dramma si è consumato nei giorni scorsi nel sud dell’isola di Pemba, a circa 50 chilometri a nord-est di Zanzibar. L’allarme è scattato martedì scorso quando i primi intossicati si sono rivolti ai sanitari nel distretto di Mkoani, nella regione di South Pemba.

Alla fine sono 87 le persone finite in ospedale tra cui purtroppo anche 8 bambini per i quali però non è stato possibile fare nulla. Secondo la autorità sanitarie del posto, i piccoli sono arrivati già in gravi condizioni e i medici non hanno potuto salvarli. La nona vittima è la madre di uno dei minori, deceduta venerdì sera dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale.

Le vittime avevano tutte gli stessi sintomi e provenivano dalla stessa zona dell’isola di Panza e alcuni residenti hanno affermato che le persone avevano mangiato zuppa di tartarughe. Secondo l'ufficiale medico distrettuale di Mkoani, il dottor Haji Bakari Haji, a questo punto sono stati prelevati dei campioni e inviati al laboratorio per ulteriori analisi per determinare l'origine del problema. L’ipotesi dell’intossicazione quindi è stata confermata. Bakari ha detto all'Associated Press che i test di laboratorio hanno confermato che tutte le vittime avevano mangiato carne di tartaruga marina.

In zona il consumo di carne di tartaruga marina non è raro visto che è considerata una prelibatezza dalla popolazione di Zanzibar ma purtroppo questa pratica ogni tanto si trasforma in tragedia. Questo tipo di carne infatti può causare il chelonitossismo, un tipo di intossicazione alimentare probabilmente causata delle alghe velenose che questi animali consumano.

Secondo diversi testimoni e residenti, molti degli intossicati erano in preda a vomiti e forti dolori quando sono stati accompagnati all'ospedale Abdalla Mzee Mkoani. Per i più piccoli e quindi più vulnerabili era già troppo tardi. Tra le vittime vi sarebbero anche bimbi di appena due anni.

Purtroppo questo non è il primo incidente mortale causato dal consumo di carne di tartaruga a Zanzibar. Nel 2021, sette persone, tra cui un bambino di tre anni, sono morte sempre sull'isola di Pemba dopo aver consumato carne di tartaruga velenosa.