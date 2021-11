Mangiano carne di tartaruga a cena, sette morti avvelenati a Zanzibar, anche un bimbo di 3 anni Oltre alle sette vittime, si contano altre 38 persone che hanno avuto bisogno di cure ospedaliere ma la maggior parte di loro fortunatamente si è ripresa: 3 ricoverati.

A cura di Antonio Palma

Sette persone tra cui un bimbo di 3 anni sono morte avvelenate sull’isola di Zanzibar, in Tanzania, dopo aver consumato per cena carne di tartaruga, considerata una pietanza prelibata in zona. La tragedia si è consumata venerdì scorso quando i primi consumatori della carne di tartaruga hanno accusato i sintomi tipici di una intossicazione da avvelenamento alimentare. Il primo a sentirsi male è stato proprio il piccolo di 3 anni che, nonostante le cure, è morto poche ore dopo. Nelle ore successive sono morte altre due persone, poi altri quattro domenica. Secondo la polizia locale, tutti avevano consumato carne di tartaruga avvelenata giovedì scorso a cena.

Secondo quanto ricostruito finora, la carne sarebbe stata consumata dai membri di cinque diverse famiglie residenti nel villaggio di Msuka Taponi, distretto di Micheweni, a Pemba, un'isola della Tanzania, situata circa 50 chilometri a nord-est di Zanzibar di cui fa parte a livello amministrativo. Tutti i consumatori sono rimasti avvelenati. Dopo il consumo di carne di tartaruga, infatti, a decine sono finiti in ospedale. Oltre alle sette vittime, si contano altre 38 persone che hanno avuto bisogno di cure ospedaliere ma la maggior parte di loro fortunatamente si è ripresa senza altre conseguenze ed è stata dimessa. Solo tre persone sono ancora ricoverate ma le loro condizioni sono stabili e non destano particolari preoccupazioni. In un messaggio su Twitter, il presidente di Zanzibar, Hussein Mwinyi, ha inviato le sue condoglianze alle famiglie colpite.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità locale tanto da spingere le autorità a vietare il consumo di tartarughe nella zona. La carne di tartaruga infatti è molto consumata in zona dove è una prelibatezza. In rari casi però la carne diventa tossica a causa di alghe velenose che gli animali ingeriscono con effetti anche letali su chi la mangia. È già capitato ad esempio in Madagascar quando a marzo 19 persone sono morte dopo aver mangiato carne di tartaruga avvelenata.