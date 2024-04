video suggerito

Interventi di botox in cambio di sesso con la modella di OnlyFans, nei guai medico noto in tv Il dottor Tijion Esho, apparso in diversi show della tv britannica (inclusi la BBC) è accusato di aver fatto sesso con una paziente nella propria clinica di Newcastle. Secondo il Medical Tribunal Practitioners Service (MPTS) ha “scambiato cure con rapporti sessuali”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Un chirurgo estetico apparso in alcuni show televisivi britannici è accusato di aver fatto interventi di Botox ad una paziente in cambio di sesso nella sua clinica.

Il dottor Tijion Esho, che è apparso in This Morning di ITV, Morning Live della BBC e Body Fixers di E4, ha ammesso "una relazione impropria" con una donna di Newcastle, ma ha negato che fosse fisica.

Il Medical Tribunal Practitioners Service (MPTS) ha scoperto che aveva "scambiato cure con rapporti sessuali" con la donna.

Leggi anche Nei guai influencer di Onlyfans: avrebbe evaso 120mila euro al fisco vendendo foto e video hot

Esho ha spiegato di aver scambiato messaggi sessuali "inappropriati" su Instagram con la donna, ma Ma il 42enne ha detto all'udienza dell'MPTS di non aver mai avuto alcun contatto sessuale fisico con "la paziente A". La donna ha un proprio profilo anche su OnlyFans.

I fatti incriminati sarebbero avvenuti nella clinica del chirurgo a Newcastle nel 2021. Ma secondo la commissione la coppia avrebbe avuto altri "contatti sessuali in precedenti consultazioni". Una nuova udienza alla fine di questo mese stabilirà se l'idoneità alla professione del dottor Esho è compromessa a causa della sua cattiva condotta.

Il medico Tijion Esho

Tijion Esho è il fondatore della Esho Clinic, che ha sedi anche a Londra, Liverpool e Dubai, e ha una serie di clienti famosi. Il medico è intervenuto nel programma mattutino di ITV per fornire le proprie opinioni medica e commentare alcune discussioni in studio sul tema della chirurgia estetica.

In un comunicato ufficiale in merito al caso, ha affermato: "Durante l'udienza e l'indagine, alla quale ho collaborato pienamente, ho sottolineato il mio profondo rammarico per gli errori che ho commesso nell'impegnarmi nelle relazione verbale con il paziente A".

"Sono davvero dispiaciuto per queste azioni e mi scuso con tutti quelli che ho deluso di conseguenza. Tuttavia, sono sempre stato chiaro che, sebbene la mia condotta nele comunicazioni con il paziente A fosse sbagliata, ripeto categoricamente che non è mai sfociata in alcun contatto sessuale fisico.

"Il lavoro della mia vita è stato e rimarrà focalizzato sull'aiutare le persone. Rimango interamente dedicato a questo scopo" ha concluso.