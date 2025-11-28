Influencer muore nel sonno a 30 anni: assumeva 10mila calorie al giorno per promuovere la sua dieta

È morto nel sonno a soli 30 anni Dmitry Nuyanzin, personal trainer e influencer della città russa di Orenburg: per promuovere il suo programma di dimagrimento era ingrassato in un mese 14 chili mangiando cibo spazzatura.

Sarebbe morto per un arresto cardiaco Dmitry Nuyanzin, personal trainer e influencer della città russa di Orenburg. La causa del decesso, secondo quanto riporta la stampa locale, ripresa poi anche da quella internazionale, sarebbe da ricercare nella sua partecipazione ad una sfida estrema che prevedeva l'assunzione di 10mila calorie al giorno per poter ingrassare 22 chili in totale per poi perderli e lanciare così il suo programma di dimagrimento.

Come riporta il quotidiano inglese Daily Mail, Nuyanzin ha trascorso settimane mangiando cibo spazzatura nel tentativo di assumere 10mila calorie al giorno. Fino ai giorni scorsi quando il trentenne ha iniziato a sentirsi male e ha annullato le sessioni di allenamento, dicendo agli amici che sarebbe andato da un medico. Ma è morto nel sonno per arresto cardiaco.

In un mese l'uomo aveva preso quasi 14 chili come parte della sua sfida, addirittura il 18 novembre aveva annunciato ai suoi follower sui social network di essere arrivato a pesare 100 chili. Aveva promesso di pagare 100 dollari a chiunque avesse perso il 10% del proprio peso corporeo usando il suo programma entro Capodanno. "Il mio corso di perdita di peso inizierà presto, potrete vincere fantastici premi e, soprattutto, costruire un corpo splendido, imparare a mangiare e divertirvi!", ha scritto in quello che sembrava essere il suo account Instagram. "Perderò io stesso peso in questo modo, quindi sarà doppiamente emozionante!", ha aggiunto.

Leggi anche Ha un colpo di sonno alla guida dopo una serata con amici: Gianmarco Fontana muore schiantandosi contro un muro

Per ingrassare così tanto – diceva – "a colazione mangio un piatto di pasticcini e mezza torta. A pranzo, di solito mangio 800 grammi di ravioli con maionese. Durante il giorno, a volte mangio patatine, e a cena un hamburger e due pizzette, al bar o con consegna a domicilio". Come ha spiegato al Daily Mail un esperto della Brown University "il sovrappeso potrebbe affaticare il cuore. Più grande è il corpo, più duro deve lavorare quest'ultimo per pompare e far circolare il sangue. Il peso in eccesso aumenta anche il volume corporeo, che crea una maggiore resistenza che il cuore deve superare durante questa operazione".