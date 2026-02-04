Esteri
video suggerito
video suggerito

Influencer di 18 anni uccisa a coltellate dall’ex del suo fidanzato durante una festa in Brasile

Maria Luiza Costa da Silva, una content creator di 18 anni nota anche con lo pseudonimo di “Malu Costantine”, è stata accoltellata a morte dall’ex del suo fidanzato.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Stava uscendo da un bar con il suo fidanzato quando è stata accoltellata e uccisa: così è morta in Brasile Maria Luiza Costa da Silva, una content creator di 18 anni nota anche con lo pseudonimo di "Malu Costantine": stando a quanto riferito alla polizia dal suo fidanzato Gabryel Nascimento da Silva, 27 anni, lui e la ragazza stavano uscendo da un bar a Recife, dove stavano partecipando a un evento di carnevale, quando hanno incontrato l'ex fidanzata di lui, Kallyne Santos da Silva.

Tra i tre sarebbe scoppiata una lite al culmine della quale Kallyne ha iniziato a pugnalare Maria. Gabryel ha tentato di difendere la sua ragazza, ma è stato accoltellato a una gamba. La colluttazione si è conclusa quando Maria ha afferrato il coltello e ha pugnalato Kallyne allo stomaco.

La creator e il suo compagno sono stati trasportati al pronto soccorso locale dall'auto privata di un passante, ma Maria è morta prima di poter ricevere cure mediche. La polizia ha dichiarato che Kallyne è inizialmente riuscita a fuggire, ma è stata trovata dalle autorità al pronto soccorso in cerca di cure mediche ed è stata trasferita in un altro ospedale, dove è ancora sotto custodia.

Leggi anche
Investì e uccise un uomo dopo una lite a Cagliari: arrestato a Berlino dopo 5 anni di latitanza

Maria Luiza Costa da Silva, nota content creator, aveva quasi 30mila follower su Instagram. Dopo la sua morte, gli organizzatori dell'evento a cui stava partecipando hanno espresso "solidarietà per la tragedia che ha colpito la giovane", aggiungendo: "Ci uniamo al dolore della sua famiglia e dei suoi amici in questo momento di immensa tristezza, augurando forza e conforto a tutti". L'organizzazione ha inoltre sostenuto che il presunto accoltellamento era "un incidente isolato" e che si era verificato due ore dopo la conclusione dell'evento. "Ribadiamo il nostro impegno per un carnevale di pace, rispetto e responsabilità", si legge nel comunicato. "Gli atti di violenza non rappresentano i valori del festival, né la cultura popolare che difendiamo da 10 anni".

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
L'addio
di Vannacci
Salvini: "L'addio di Vannacci non mi preoccupa, è un capitolo chiuso". Ma non fa autocritica
Quando Vannacci assicurava: "Resto nella Lega, ho dato la mia parola d'onore"
Quanti voti prende il nuovo partito di Vannacci secondo i sondaggi e chi ci potrebbe entrare
Vannacci esce dalla Lega, l'annuncio ufficiale. Salvini: "Da un generale ti aspetti lealtà, elettori traditi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views