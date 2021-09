India, la parata che fa discutere: bambine sfilano nude per “evocare” la pioggia I fatti sono avvenuti remoto distretto dello Stato del Madhya Pradesh, colpito dalla siccità. Il video è stato diffuso sui social. Un’usanza tribale che ha suscitato una dura reazione; le autorità hanno assicurato provvedimenti qualora venisse accertato che le bimbe, alcune di appena 5 anni, sono state costretta a sfilare nude.

A cura di Biagio Chiariello

Sei bambine sono state spogliate e fatte sfilare nude come parte di un rituale celebrato "per evocare le piogge" in un villaggio colpito dalla siccità in India. Come riporta la BBC, i fatti sono avvenuti nella regione del Bundelkhand, nello stato del Madhya Pradesh. Secondo quanto riferito, i video diventati virali sui social network mostravano piccole che camminavano senza vestite con un'asta di legno sulle spalle a cui era legata una rana. La gente del posto crede che il rito "placherà il dio della pioggia e porterà pioggia nella regione".

Le autorità assicurano provvedimenti

La Commissione nazionale indiana per la protezione dei diritti dell'infanzia ha chiesto un rapporto all'amministrazione del distretto di Damoh, dove si trova il villaggio. La polizia del Madhya Pradesh ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna denuncia formale in merito all'incidente, ma ha aggiunto di aver aperto un'indagine. "Saranno presi provvedimenti se dovessi scoprire che delle bambine sono state costrette a camminare nude", ha detto all'agenzia di stampa Press Trust of India il sovrintendente della polizia di Damoh, DR Teniwar.

"Siamo sicuri che pioverà…"

Nel video in questione si vedono delle giovanissime, alcune delle quali hanno appena cinque anni, camminare insieme in processione, seguite da un gruppo di donne che cantano inni. La processione si è fermata in ogni casa del villaggio e le piccole partecipanti hanno raccolto dei cereali, che sono stati poi donati alla cucina comunitaria di un tempio locale. "Crediamo che questo porterà le piogge", ha detto una donna in processione a Press Trust of India. S Krishna Chaitanya, del distretto di Damoh, ha affermato che i genitori delle bimbe avevano acconsentito al rituale e vi avevano persino partecipato. "In questi casi, l'amministrazione può solo sensibilizzare gli abitanti del villaggio sull'inutilità di tali superstizioni e far loro capire che tali pratiche non producono i risultati desiderati…", ha aggiunto.