Non ce l'ha fatta Sujith Wilson: il bimbo di due anni precipitato in un pozzo abbandonato, che era stato scavato dagli agricoltori della zona, e lasciato scoperto a Tamil Nadu in India, è morto. Il corpo del piccolo è stato recuperato al termine del quarto giorno di ricerche, che vedeva impegnate oltre 500 persone. Il bambino era infatti caduto nella buca venerdì scorso mentre giocava con degli amichetti, rimanendo intrappolato a circa 30 metri di profondità. I funzionari hanno confermato la sua morte in una conferenza stampa nel distretto di Tiruchirapalli, nel sud dello Stato, pochissime ore fa. I soccorritori, nel giro di 82 ore, sono stati in grado di scavare fino a 13,7 metri ma sono stati costretti a rallentare a causa del maltempo e della conformazione del terreno, che era particolarmente duro. "Abbiamo dovuto interrompere il lavoro più volte per brevi periodi a causa delle docce", ha detto il funzionario del Tamil Nadu T. Shanthi. Addirittura, ha aggiunto, una lama utilizzata nella perforazione è stata persino danneggiata quando ha colpito la roccia.

Tutta la popolazione locale ha seguito con apprensione la vicenda, rimanendo attaccati alla tv e ai social network, dove sono entrati nelle tendenze gli hashtag #prayforsurjeeth e #sujithwilson, mentre si preparava a celebrare il Diwali, chiamata anche Dipavali o Deepawali, una delle più importanti feste indiane per celebrare la luce. Anche il Primo Ministro Narendra Modi ha twittato il suo sostegno alla famiglia e ai soccorritori. Si tratta dell'ennesima vicenda del genere che finisce in tragedia. Nel giugno di quest'anno un bambino che era rimasto bloccato in un pozzo simile è morto nello stato del Punjab nonostante un'operazione di salvataggio durata due giorni, mentre all'inizio del 2019 aveva fatto commuovere il caso del piccolo Julen, il bimbo di due anni finito in un pozzo a Totalan, nelle campagne di Malaga, in Spagna, e recuperato cadavere dopo 13 giorni di ricerche disperate.