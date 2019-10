in foto: Immagini da Facebook.

Dramma nello stato indiano di Tamil Nadu, dove un bimbo di 2 anni, Sujith Wilson, è precipitato in un pozzo abbandonato e lasciato scoperto a circa 30 metri di profondità. È successo quattro giorni fa e da allora le forze dell'ordine sono impegnate in una vasta operazione di salvataggio. I vigili del fuoco stanno pompando ossigeno per permettere al bambino di continuare a respirare, ma gli strati di fango impediscono di valutare quali siano le reali condizioni del piccolo. Al momento, stanno anche scavando un tunnel parallelo a quello in cui è caduto il bimbo per poterlo raggiungere più facilmente e utilizzando macchinari sofisticati, dato che il terreno è molto duro. La madre di Sujith, come racconta la stampa locale, è presente sul posto e continua ad urlare al figlio di non piangere e di lottare. Ha persino cominciato a cucire una sacca con la speranza che potesse essere usata dai soccorritori per riportarlo in superficie.

L'incidente si è verificato venerdì scorso mentre Sujith stava giocando con i suoi amichetti, alla vigilia del Diwali, chiamata anche Dipavali o Deepawali, una delle più importanti feste indiane per celebrare la luce. Il caso ha allarmato tutta la popolazione locale, attirando anche l'attenzione della stampa internazionale. Il primo ministro Narendra Modi ha scritto su Twitter: "Le mie preghiere sono con la famiglia di questo bambino coraggioso. Viene fatto tutto il possibile per garantire che sia al sicuro". I primi tentativi di recuperare il bambino con delle corde sono falliti, per questo i soccorritori stanno ora cercando di scavare un pozzo parallelo a quello in cui il piccolo è precipitato, ma l'impresa è resa più ardua del previsto a causa della conformazione del terreno. Tuttavia, non si perde ancora la speranza: Sujith è stato sentito respirare grazie ad una telecamere che è stata inviata in profondità nel buco.

La sua vicenda sta tenendo col fiato sospeso tutto il mondo, soprattutto se si ricordano i precedenti. Nel giugno di quest'anno un bambino che era rimasto bloccato in un pozzo simile è morto nello stato del Punjab nonostante un'operazione di salvataggio durata due giorni, mentre all'inizio del 2019 aveva fatto commuovere il caso del piccolo Julen, il bimbo di due anni finito in un pozzo a Totalan, nelle campagne di Malaga, in Spagna, e recuperato cadavere dopo 13 giorni di ricerche disperate.