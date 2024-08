Scontro tra un’auto e un Suv nel Vicentino: bimbo di 2 anni morto dopo 18 giorni di ricovero

video suggerito

Foto Vigili del Fuoco

Non ce l'ha fatta il bimbo rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto lo scorso 12 agosto sulla statale 47 Valsugana tra Romano d'Ezzelino e Pove del Grappa, nel Vicentino. La morte del piccolo, che avrebbe compito 2 anni tra pochi giorni, è avvenuta dopo 18 giorni di agonia.

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, il giorno dell'incidente il bambino era in viaggio insieme ai due genitori. La famiglia, residente a Torri di Quartesolo, era a bordo della loro auto, una Toyota, quando si è scontrata frontalmente con un Suv con targa austriaca. L'impatto è stato molto violento.

In alcune immagini diffuse dai Vigili del Fuoco si vede la parte anteriore del mezzo della famiglia completamente distrutto. Nel sinistro, nel quale sono rimaste ferite sette persone, tra le quali anche il minore, era stata coinvolta anche una moto di grossa cilindrata.

Subito sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco che avevano estratto dalle lamiere dei mezzi accartocciati le persone ferite. Le condizioni del bambino erano apparse fin da subito critiche: era stato soccorso e trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale, quindi ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva, vista la gravità delle lesioni riportate.

Anche agli altri feriti erano state prestate tutte le cure del caso e condotti in ospedale per ulteriori prestazioni mediche e accertamenti. Fatta eccezione per il padre del piccolo, ancora ricoverato, sono stati tutti dimessi, anche la mamma del bambino che, tuttavia, come riporta Il Gazzettino, ha continuato a vegliare il figlio per tutto questo tempo.

Il bimbo, nonostante gli sforzi dei medici per tentare di salvargli la vita, è deceduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 agosto. Intanto stanno proseguendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e chiarire le eventuali responsabilità. Se ne sta occupando la polizia locale del Bassanese, tutti gli atti sono già stati consegnati in Procura a Vicenza.

A seguito della morte del piccolo il conducente del Suv con targa austriaca è stato denunciato per omicidio stradale. Dopo che gli inquirenti avranno dato il via libera per il nulla osta, verranno organizzati i funerali del bambino, così da permettere a familiari e conoscenti di dargli l'ultimo saluto.