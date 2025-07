Incubo a bordo della nave da crociera, oltre 140 persone con diarrea e vomito: “Motivo sconosciuto”

Oltre 140 persone sono state colpite da improvvisi e pesanti sintomi gastrointestinali come diarrea, vomito e crampi addominali durante una crociera di una settimana a bordo della Navigator of the Seas. Al momento non è chiara quale sia l’origine della intossicazione di massa a bordo della nave.

Una piacevole vacanza in nave da crociera si è trasformata in un incubo per decine di passeggeri e alcuni membri dell'equipaggio che erano a bordo della Navigator of the Seas, del gruppo Royal Caribbean. Oltre 140 persone infatti sono state colpite da improvvisi e pesanti sintomi gastrointestinali come diarrea vomito e crampi addominali.

L'intossicazione di massa ha colpito passeggeri ed equipaggio durante una crociera di una settimana, dal 4 luglio all'11 luglio, da Los Angeles al Messico, in America, facendo scattare l'allarme a bordo. La causa esatta dell'epidemia non è stata ancora determinata, ma il numero elevato di persone colpite ha fatto scattare l’attenzione dei Centers for Disease Control and Prevention statuniteneie, l'ente di controllo sanitarioUsa.

Secondo i CDC, l'epidemia di malattie gastrointestinali verificarsi a bordo della Navigator of the Seas ha riguardato 134 passeggeri sugli oltre 3900 a bordo per un totale di oltre il 3% e ha coinvolto anche sette membri dell'equipaggio sugli oltre 1200 impiegati a bordo.

Al momento non è chiara quale sia l'origine della intossicazione di massa a bordo della nave da crociera. "Il norovirus è spesso causa di epidemie di malattie gastrointestinali sulle navi da crociera, ma non sempre ne conosciamo la causa quando iniziamo un'indagine. Individuare l'agente che ha causato un'epidemia (agente causale) può richiedere tempo" spiegano le autorità sanitarie, aggiungendo: "Quando si verifica un'epidemia, alle persone i cui sintomi rientrano nella definizione del caso viene chiesto di fornire campioni di feci o vomito. Questi campioni vengono analizzati per determinare l'agente causale". In questo focolaio, i campioni sono ancora in attesa di test di conferma.

Tra le altre misure, la compagnia di crociera ha implementato misure di disinfezione e pulizia intensificate e ha isolato gli ospiti e l'equipaggio malati, ha affermato il CDC. "La salute e la sicurezza dei nostri ospiti, dell'equipaggio e delle comunità che visitiamo sono la nostra massima priorità", ha dichiarato un portavoce del Royal Caribbean Group, la società madre della compagnia, a USA TODAY, aggiungendo: "Per mantenere un ambiente che supporti i massimi livelli di salute e sicurezza a bordo delle nostre navi, implementiamo rigorose procedure di pulizia, molte delle quali superano di gran lunga le linee guida sulla salute pubblica".