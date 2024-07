video suggerito

Incidente in moto in Bulgaria, Claudio Tomat e la moglie Erica Cantarutti morti durante le vacanze Sono morti in un incidente in moto Claudio Tomat ed Erica Cantarutti, due coniugi di Premariacco. I due stavano viaggiando dalla Bulgaria alla Turchia, dove poi sarebbero arrivati anche i due figli adolescenti per il resto delle vacanze. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Erica Cantarutti e il marito Claudio Tomat, foto dai social

Marito e moglie di Premariacco sono morti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 14 luglio in Bulgaria mentre viaggiavano in moto verso la Turchia. Le vittime sono Claudio Tomat, corresponsabile del Centro ricerche del gruppo Danieli e originario di Cividale, e la moglie Erica Cantarutti, di Orsaria, impegnata al Consorzio produttori pietra piasentina di Torreano.

I due avevano due figli adolescenti, una ragazza e un ragazzo, che avrebbero dovuto arrivare in aeroporto a giorni per trascorrere le vacanze tutti insieme. Il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, ha espresso il suo cordoglio per quanto successo. "Conosco i parenti di lei – ha spiegato – e quindi ho voluto raggiungere la famiglia insieme ai carabinieri. Sono andato con loro dai ragazzi ma anche dai genitori, è stata una mattinata molto difficile. Non ci si dà pace davanti a tutto ciò".

Le vittime dell'incidente in Bulgaria

I due erano partiti lo scorso 13 luglio per le vacanze. Volevano andare in Turchia e avrebbero dovuto concludere il viaggio insieme ai figli per i quali avevano prenotato un volo. Sabato, primo giorno in Bulgaria, era andato tutto bene, mentre domenica si è verificata la tragedia mentre viaggiavano in moto verso la Turchia.

L'incidente sarebbe avvenuto nella zona di Berkovitsa, città nella Bulgaria nordoccidentale, a circa un'ottantina di chilometri dalla capitale Sofia. Il tutto è avvenuto al bivio per il villaggio di Komarevo. Circa 50 metri dopo aver attraversato un passaggio a livello, i due avrebbero colpito frontalmente un'auto morendo sul colpo.

Sul posto sono intervenute ambulanze, vigili del fuoco e squadre della polizia stradale bulgara che hanno bloccato e deviato il traffico. Gli agenti hanno effettuato i rilievi tecnici del caso mentre i soccorritori hanno cercato di salvare loro la vita senza purtroppo riuscire a rianimarli.

La dinamica è in fase di chiarimento, ci sarebbero aspetti discordanti tra le informazioni arrivate dal Consolato e quanto invece riportano i media locali. Secondo la stampa, marito e moglie sarebbero deceduti in un frontale con una macchina mentre per il Consolato, la moto sarebbe scivolata all'altezza di una curva finendo sotto una vettura.

"Abbiamo atteso le comunicazioni delle autorità bulgare per andare dai parenti – ha spiegato il sindaco di Premariacco -. La famiglia risiede a Orsaria, non lontano dalla piazza dove Erica Cantarutti viveva con la famiglia.