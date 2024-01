Incidente Alaska Airlines, dove è stata trovata la parte mancante del portellone esploso in volo L’annuncio della National Transportation Safety Board in merito all’incidente avvenuto venerdì scorso sul volo di linea su quale viaggiavano 177 persone a bordo. Intanto proseguono le cancellazioni negli USA e le autorità Usa fermano centinaia di aerei Boeing 737 MAX 9. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La parte mancante dell'aereo dell'Alaska Airlines esploso e volato via nei minuti successivi al decollo è stata trovata in un cortile a Portland, ha annunciato il National Transportation Safety Board. È stato un "insegnante di nome Bob" a contattare la stessa agenzia dopo aver trovato il portellone della fusoliera del Boeing 737 MAX 9 nel suo cortile, ha detto il presidente della NTSB Jennifer Homendy in una conferenza stampa.

Gli investigatori federali lo stavano cercando da venerdì 5 gennaio quando è avvenuto l'incidente che ha costretto il volo 1282 ad un atterraggio d'emergenza durante il collegamento dell’Alaska Airlines tra Portland, in Oregon, e Ontario, in California. Homendy ha spiegato come l'individuazione della parte mancante del velivolo porterebbe ora fornire indizi chiave sul motivo per cui si è separata dall'aereo sul quale viaggiavano in tutto 177 persone a bordo, compresi i 6 membri dell'equipaggio.

Foto Twitter

Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito. Ma le immagini del volo hanno mostrato uno scenario da brividi: la porta che si stacca, il buco grande quanto un frigorifero nella fusoliera, il vento freddo che entra in cabina, la maschere di ossigeno che scendono, qualche indumento che vola fuori e i passeggeri che urlano disperati.

Fortunatamente nessun passeggero era seduto direttamente accanto alla sezione dell'aereo strappata via, ha assicurato Homendy. Ma l'incidente ha portato alla decisione della Federal Aviation Administration di mettere temporaneamente a terra centinaia di aerei Boeing 737 MAX 9 fino a quando non saranno "attentamente ispezionati".

Alaska Airlines ha dichiarato che le ispezioni di emergenza della sua flotta di 65 aerei "richiederanno più tempo". Da sabato 6 gennaio a lunedì 8 gennaio la compagnia aerea ha dichiarato di aver cancellato un totale di 390 voli e le sospensioni certamente continueranno anche nei prossimi giorni.

Lo stesso provvedimenti è stato preso da United Airlines che ha previsto almeno 270 voli cancellati questo fine settimana. La compagnia aerea possiede 79 Boeing 737 MAX 9.

Secondo il sito specializzato The Air Current quello stesso aereo aveva segnalato problemi di pressurizzazione lo scorso 4 gennaio, durante la fase di rullaggio e più tardi in volo. Il Corriere della Sera ha comunquer che nessuna compagnia italiana utilizza quel modello e che gli esemplari nel mondo sarebbero 209.