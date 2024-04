“Non respiro”, ma l’agente non toglie il ginocchio dal collo: 53enne muore durante arresto in Ohio La morte del 53enne Frank Tyson a Canton nella serata del 18 aprile, quando la polizia è intervenuta sul posto, intorno alle 20.15, per un incidente stradale durante il quale era stato abbattuto un palo della luce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Un uomo di 53 anni, Frank Tyson, è morto in Ohio dopo aver ripetutamente detto agli agenti "Non riesco a respirare" mentre era ammanettato con le mani dietro la schiena e i poliziotti tenevano il ginocchio premuto sul suo collo. La terribile scena, avvenuta il 18 aprile scorso in un locale della cittadina di Canton, è stata registrata dai video delle telecamere indossate dagli stessi agenti intervenuti sul posto.

La morte del 53enne nella serata del 18 aprile, quando la polizia è intervenuta sul posto, intorno alle 20.15, per un incidente stradale durante il quale era stato abbattuto un palo della luce. Gli agenti accorsi sul posto hanno trovato il veicolo incidentato ma senza conducente, con la portiera aperta e un airbag esploso. Nel video, rilasciato dal Dipartimento di Polizia di Canton, si vede un passante che indica agli agenti che l’automobilista si è rifugiato in un bar vicino.

Gli agenti entrano nel locale e una donna chiede loro di portare via Tyson che è in piedi davanti al bancone. Quando gli agenti gli si avvicinano, l'uomo fa cadere uno sgabello da bar e dice loro di chiamare lo sceriffo. Quindi tentano di ammanettarlo e Tyson grida più volte "Chiamate lo sceriffo" e continua a dire: "Stanno cercando di uccidermi".

I poliziotti lo spingono a terra ma durante l’intervento uno degli agenti mette il ginocchio sulla parte superiore del corpo di Tyson. Poi si sente l’uomo che dice più volte "Non riesco a respirare, Sei sul mio collo”. L’agente ha tenuto il ginocchio su Tyson per circa 30 secondi prima di alzarsi, poco dopo l’uomo ha perso i sensi.

Nel filmato di vede che il 53enne rimane immobile sul pavimento per più di 5 minuti mentre gli agenti parlano con gli avventori del bar. Poco dopo si accorgono che l’arrestato è esanime e iniziano le manovre rianimatorie. Il comunicato della polizia afferma che gli agenti hanno provato a lungo manovre rianimatorie somministrando anche un farmaco prima dell'arrivo dei medici dei vigili del fuoco. Il 53enne sarebbe stato poi portato in ospedale dove è stato dichiarato morto.

La causa della morte dell’uomo è ancora in corso di accertamento ma è stata già eseguita una autopsia. Il caso ora è oggetto di indagine e gli agenti coinvolti sono stati temporaneamente sospesi. I due poliziotti, entrati a far parte del dipartimento nel 2022 e assegnati all'ufficio del traffico, sono stati messi in congedo amministrativo retribuito.