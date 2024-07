Improvvisa esplosione termale sorprende turisti al parco di Yellowstone, il video della fuga: scatta chiusura Come si vede in un video registrato da uno dei presenti, le persone che erano intente a osservare Geyser e sorgenti termali sono state costrette a una repentina fuga quando uno dei super vulcani del noto Parco di Yellowstone è entrato in azione in modo spettacolare, generando quella che gli esperti hanno definito un’esplosione idrotermale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una improvvisa esplosione termale in un attimo ha trasformato quella che doveva essere una tranquilla mattinata di escursioni in una scena spaventosa ieri per un nutrito gruppo di turisti in visita al Parco Nazionale di Yellowstone, in Usa. Come si vede in un video registrato da uno dei presenti, le persone che erano intente a osservare Geyser e sorgenti termali sono state costrette a una repentina fuga quando uno dei super vulcani del noto Parco di Yellowstone è entrato in azione in modo spettacolare, generando quella che gli esperti hanno definito un'esplosione idrotermale.

La scena immortalata in un video registrato proprio da uno dei turisti che stava semplicemente filmando la visita. L’improvvisa esplosione ha alzato una colonna nera, un misto di acqua e detriti, alta decine di metri. Una scena spaventosa per chi era sulla passerella a pochi metri e che ha costretto i turisti a correre al riparo. “Corri, corri" si sente urlare nel filmato mentre l’operatore corre. Tutto è durato poche decine di secondi ma ha rischiato di provocare feriti tra i tanti che erano presenti sul posto, tra cui diversi minori.

Secondo il National Park Service statunitense, l’esplosione idrotermale si è verificata nei pressi della Sapphire Pool a Biscuit Basi poco dopo le 10:15 di martedì 23 luglio. La autorità confermano che non vi sono stati feriti ma le foto diffuse dopo il fatto mostrano ingenti danni a passerelle e strutture usate per i turisti. L’esplosione ha costretto le autorità a chiudere la zona.

Leggi anche Si arrampica sulla statua del Giambologna a Firenze e mima atto sessuale: la turista ripresa in un video

“Biscuit Basin, compresi il parcheggio e le passerelle, sono temporaneamente chiusi per motivi di sicurezza” recita un avviso, spiegando però che “Nessun dato di monitoraggio mostra cambiamenti nella regione di Yellowstone. L'esplosione non riflette un cambiamento nel sistema vulcanico, che rimane a normali livelli di attività di fondo”.