Polizia uccide 26enne afroamericano a Chicago con 96 colpi in 42 secondi durante controllo: il video Nuovo video shock sulla violenza delle forze dell'ordine americane. Le immagini, riprese dalla bodycam di un poliziotto, mostrano agenti in borghese sparare 96 colpi in 42 secondi durante un controllo stradale uccidendo un automobilista afroamericano di 26 anni, Dexter Reed, fermato perché senza cintura di sicurezza.

A cura di Ida Artiaco

Un nuovo, terribile video arriva dagli Stati Uniti e immortala alcuni agenti di polizia aprire il fuoco contro un ragazzo afroamericano: è successo in un quartiere residenziale di Chicago, a Garfield Park. Il giovane, Dexter Reed, 26 anni, è morto per le ferite riportate. I fatti si sono verificati lo scorso 21 marzo ma solo nelle ultime ore è stato diffuso il filmato dal Civilian Office of Police Accountability di Chicago e ripreso dalla bodycam di un poliziotto.

Le immagini mostrano agenti in borghese sparare 96 colpi in 42 secondi durante un controllo stradale uccidendo il giovane, che era stato fermato perché senza cintura di sicurezza. I poliziotti hanno aperto il fuoco dopo che Reed, secondo la versione ufficiale, si sarebbe rifiutato di uscire dal veicolo e avrebbe sparato per primo ferendo un agente, almeno stando a quanto emerso da una indagine preliminare. Tuttavia, la famiglia e gli avvocati della vittima si chiedono perché gli agenti in borghese abbiano minacciato l'auto di Reed con le pistole spianate e abbiano sparato dozzine di colpi.

Nel video in questione un agente che indossa una giacca con cappuccio, un berretto da baseball e un gilet con un distintivo si avvicina al conducente del veicolo bianco con i finestrini scuri. "Abbassa il finestrino. Abbassa il finestrino", dice all'autista, che inizialmente abbassa il finestrino, ma poi lo rialza. "Cosa fai?", chiede l'agente. "Non lo alzare!", aggiunge. A quel punto tira la maniglia della portiera del conducente – che sembra essere chiusa – e poi estrae una pistola. "Apri la porta adesso", urla mentre un altro ufficiale grida le stesse richieste.

Dexter Reed.

Pochi secondi dopo, mentre l'agente si allontana dal veicolo, si sentono degli spari, decine di spari in rapida successione. Il corpo di Reed a quel punto viene trovato disteso a faccia in giù dietro il veicolo. "Ha iniziato lui a spararci", dice un agente in uno dei video ripresi dalle bodycam. Circa un minuto dopo, un agente esamina l'auto crivellata di proiettili di Reed.

"La pistola è proprio lì", dice l'ufficiale, puntando una torcia nel veicolo. Un agente è stato colpito al polso durante la sparatoria ed è stato ricoverato in ospedale ma le sue condizioni sono state giudicate buone, ha detto la polizia di Chicago. Ora, diverse agenzie stanno indagando se le azioni degli agenti fossero giustificate.

"Rapporti preliminari indicano che questo incidente è iniziato quando cinque agenti di polizia di Chicago assegnati a un'unità tattica dell'11° distretto hanno bloccato Dexter Reed, perché presumibilmente non indossava la cintura di sicurezza", ha dichiarato martedì il Civilian Office of Police Accountability (COPA) in una dichiarazione. La COPA è l'agenzia cittadina responsabile delle indagini sulle accuse di cattiva condotta della polizia.

"Dopo aver fermato il signor Reed, diversi agenti hanno circondato il suo veicolo dando comandi verbali. Quando il signor Reed non ha rispettato questi comandi, hanno puntato le loro armi da fuoco contro di lui e alla fine c'è stato uno scambio di colpi di arma da fuoco che ha lasciato il signor Reed morto e un ufficiale colpito all'avambraccio", ha detto il COPA, che ha aggiunto: "L'esame delle riprese video e dei rapporti iniziali sembra confermare che il signor Reed ha sparato per primo e quattro agenti hanno risposto al fuoco", ha detto l'ufficio, che ha concluso: "Le prove preliminari disponibili confermano inoltre che gli agenti hanno risposto al fuoco circa 96 volte in un periodo di 41 secondi, anche dopo che il signor Reed è uscito dal suo veicolo ed è caduto a terra".

Non è chiaro se qualcuno degli agenti coinvolti nella sparatoria dovrà affrontare accuse penali, ha detto martedì il procuratore dello stato della contea di Cook, Kim Foxx. "Sarà nostro compito, sulla base della totalità delle prove, determinare se l'uso della forza in questo caso sia andato oltre quanto consentito dalla legge", ha detto. Le indagini continuano, mentre i quattro agenti accusati di aver sparato a Reed – uno dei quali 23enne alle prime armi – sono in congedo amministrativo per 30 giorni.