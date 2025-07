Incendio su aereo Air India pochi secondi dopo l’atterraggio, fumo dalla coda: salvi passeggeri ed equipaggio

Paura sul volo Air India AI-315 in arrivo da Hong Kong a Delhi su cui si è sviluppato un incendio pochi secondi dopo l’atterraggio: passeggeri ed equipaggio salvi, indagini in corso per chiarire le cause.

Nuovi guai per Air India, la compagnia protagonista di uno dei più pesanti incidenti aerei degli ultimi mesi, quello in cui sono morte oltre 260 persone a Ahmedaband il 12 giugno. Ebbene, nelle scorse ore, un altro aereo ha preso fuoco a Delhi pochi istanti dopo l'atterraggio all'aeroporto Internazionale Indira Gandhi.

Per fortuna, per i passeggeri del volo Air India AI-315 c'è stata molta paura ma nessun danno e non si registrano feriti. La coda dell'aereo, che proveniva da Hong Kong, si è incendiata per motivi ancora non chiariti mentre i viaggiatori stavano scendendo a terra. La compagnia ha diramato una nota in cui afferma che l'incidente ha riguardato una "unità di alimentazione secondaria" e che il velivolo, un Airbus A321, ha subito "alcuni danni". Si attende anche l'apertura di una indagine al riguardo.

L'unità di alimentazione secondaria o ausiliaria è un generatore di energia elettrica solitamente situato nella parte posteriore dell' aereo. La sua funzione principale è quella di avviare i motori principali e alimentare i sistemi di bordo mentre l'aereo è fermo in aeroporto.

Solo ieri altri due aeromobili della compagnia hanno registrato malfunzionamenti: un volo da Kochi a Mumbai è finito fuori pista al momento dell'atterraggio, travolto dall'intensa pioggia mentre a Indore, un aereo proveniente da Goa ha riportato problemi tecnici non meglio precisati subito dopo avere toccato terra. Senza dimenticare quanto successo lo scorso 12 giugno quando il Boeing 787-8 Dreamliner, in volo con la sigla AI-171 da Ahmedabad a Londra, è precipitato 32 secondi dopo il decollo andando a impattare contro una residenza studentesca, provocando la morte di 260 persone. Unico sopravvissuto, un passeggero seduto al posto 11A.