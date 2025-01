Incendio nell’hotel della stazione sciistica, 10 morti e 32 feriti in Turchia: “Persone si lanciavano” L’incendio ha sorpreso nel sonno molti clienti dell’albergo della stazione sciistica di Kartalkaya intrappolati dalle fiamme e dal fumo nelle loro stanze. Al momento del rogo nell’hotel a 2.200 metri di altitudine alloggiavano 237 persone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un devastante incendio nell’hotel della stazione sciistica di Kartalkaya ha causato una strage nelle scorse ore in Turchia. Il bilancio delle vittime del rogo, divampato durante la notte tra lunedì e martedì, infatti parla di almeno 10 morti e 32 feriti tra cui alcuni gravissimi.

Le fiamme sono divampate nel grande hotel dell’importante stazione sciistica a 2.200 metri di altitudine poco prima delle 3.30, ora locale, l’una e mezza della notte di martedì 21 gennaio in Italia. L’incendio ha sorpreso nel sonno molti clienti dell’albergo, intrappolati dalle fiamme e dal fumo nelle loro stanze. "Oggi alle 3.27 un incendio è stato segnalato in un hotel del centro sciistico di Kartalkaya", ha dichiarato il ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya, annunciando che "Sfortunatamente il numero di morti è salito a dieci e il numero dei feriti a 32".

Drammatico il racconto del governatore locale Abdulaziz Aydin che ha riferito che alcune vittime sono morte dopo essersi lanciate dall'edificio in fiamme in preda al panico. Altre persone invece hanno cercato di calarsi dalle loro stanze dalle finestre usando delle lenzuola. Sul luogo della tragedia sono accorse decine di squadre di vigili del fuoco ma le fiamme in poco tempo sono andate fuori controllo distruggendo il tetto e diverse stanze negli ultimi piani dell'hotel.

Sul posto hanno operato per ore 30 mezzi dei vigili del fuoco ma l’incendio è stato messo sotto controllo solo in mattinata anche se buona parte della struttura è stata distrutta. “Nell'incendio sono intervenuti 267 membri di varie istituzioni e organizzazioni pubbliche di soccorso” ha spiegato il governatore.

Dai primi rilievi sul posto, l’incendio sarebbe divampato dal ristorante dell’hotel di 12 piani e le fiamme hanno rapidamente inghiottito l'intero edificio. Quando è scattato l’allarme, nell'hotel alloggiavano 237 persone e il tasso di occupazione era dell'80-90%. La maggior parte è riuscita scappare in tempo ma per alcuni di lor purtroppo non c’è stata alcuna via di scampo.