Incendio doloso devasta la casa d'infanzia di Lady Diana: le fiamme risparmiano la tomba della principessa Il rogo ha distrutto una parte della storica tenuta di Althorp, luogo d'infanzia di Lady Diana Spencer. Lì c'è anche la tomba della principessa.

A cura di Davide Falcioni

Nella notte tra martedì e mercoledì un incendio di origine dolosa ha devastato una parte della storica tenuta di Althorp, luogo d’infanzia di Lady Diana Spencer, la "Principessa del Popolo". A diffondere la notizia è stato il fratello dell'ex moglie dell'allora principe Carlo, Charles Spencer, che ha condiviso sui social le immagini del rogo, denunciando con fermezza l’accaduto come un "atto di vandalismo".

La fattoria colpita dalle fiamme si trovava all’interno dell’estesa proprietà di famiglia situata nel Northamptonshire, cuore rurale dell’Inghilterra. La struttura, secondo quanto dichiarato dal conte Spencer, era disabitata al momento dell’incendio e non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti. "Un atto vile, gratuito, che lascia sgomento e tristezza", ha commentato su X, aggiungendo che l’intera area è stata rasa al suolo per ragioni di sicurezza.

Althorp non è solo una residenza nobiliare: è un luogo simbolico, carico di memorie e affetti. Fu qui che Diana visse con il padre e i fratelli dopo il divorzio dei genitori, e proprio qui riposa oggi, sull’isoletta artificiale al centro del laghetto della tenuta, il Round Oval. La piccola isola, chiusa al pubblico, ospita la tomba della principessa, mentre il memoriale adiacente, il "Tempio", è visitabile da chiunque desideri renderle omaggio.

Questo luogo ha fatto da sfondo a momenti intimi anche in tempi recenti. Nel 2022, il principe Harry portò qui Meghan Markle, raccontando nel suo libro Il Minore quanto fosse significativo per lui condividere quel luogo con la donna che amava. "È sempre stato difficile per me venire qui, ma era importante far conoscere a Meghan mia madre", scriveva.

Proprio Harry ha continuato a frequentare la tenuta, che rappresenta per lui un rifugio e uno dei pochi legami rimasti con le sue radici inglesi. A settembre 2024, durante il suo ritorno in patria per i funerali dello zio, Lord Robert Fellowes, il duca del Sussex scelse di soggiornare ad Althorp, rifiutato da Buckingham Palace e da Kensington. "Le porte qui per lui sono sempre aperte", aveva commentato Charles Spencer.

La tomba di Diana

L’incendio è stato un colpo duro per gli Spencer: "Oggi è un giorno triste, non solo per la nostra famiglia, ma per chiunque abbia a cuore questo luogo e la memoria di Diana”, ha scritto ancora Charles Spencer. “Che tristezza, il mondo in cui viviamo”.

Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili dell’incendio, ma resta forte la condanna per un gesto che colpisce non solo una proprietà privata, ma un pezzo importante della memoria collettiva britannica.