In vacanza con le amiche a Ibiza, Emma cade dal balcone dell'hotel e muore a 19 anni La tragedia della 19enne britannica Emma Ramsay morta a soli 19 anni a Ibiza dopo essere caduta dal balcone dell'hotel in cui si trovava nell'Isola spagnola. Poco prima aveva postato sui social i video della serata di divertimento con le amiche.

A cura di Antonio Palma

Una vacanza spensierata con le amiche di sempre in una delle mete estive più gradite dai giovani si è trasformata in tragedia per una giovane studentessa britannica Emma Ramsay, morta a soli 19 anni a Ibiza dopo essere caduta dal balcone dell’hotel in cui si trovava nell’Isola spagnola. La tragedia martedì scorso proprio sotto gli occhi delle amiche con le quali si trovava dopo una serata di divertimento in giro tra i locali.

Il dramma si è consumato in un hotel nella zona di San Antonio nelle prime ore del 20 agosto, intorno alle 3 del mattino. La giovane Emma, originaria di Hamilton, nella contea scozzese del South Lanarkshire, si sarebbe sporta troppo dal balcone della stanza dove alloggiava con alcune delle sue amiche. La richiesta di soccorso è stata immediata, ma ogni sforzo per salvare la diciannovenne è stato vano.

I giornali spagnoli hanno riferito che sul posto, all'Hotel Vibra District, sono accorsi subito i sanitari dei servizi di prima emergenza con le ambulanze che hanno provato a rianimare a lungo la ragazza ma purtroppo senza esito. I paramedici non sono riusciti a salvare la vita dell'adolescente e si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso poco dopo.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza si era goduta una serata fuori con gli amici poche ore prima della tragedia, come confermano i suoi post sui social media. La 19enne ha pubblicato una serie di video in cui la si vedeva ballare felicemente con gli amici e godersi la vacanza, affermando in un post su Instagram di essere felice.

La tragedia ha sconvolto amici e parenti della giovane, studentessa di legge alla Strathclyde University. “Emma era il mio angelo, ​​non so nemmeno da dove cominciare” ha scritto la madre in uno straziante post. "Sei mia figlia, la mia migliore amica al mondo e mi mancherai più di quanto le parole possano esprimere. Riposa in pace, mio ​​dolce angelo, e dormi bene, la mamma ti ama così tanto" si legge nel messaggio del genitore per la 19enne.