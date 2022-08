In Spagna telecamere nei mattatoi a tutela degli animali: è il primo paese in Europa Sistemi di videosorveglianza all’interno dei mattatoi per garantire la tutela degli animali. È quanto riportato nel decreto legge approvato dalla Spagna.

A cura di Chiara Ammendola

Maiali diretti al macello (Getty)

All'interno di tutti i macelli dovranno essere installate delle telecamere di videosorveglianza a tutela degli animali. È quanto deciso dal governo spagnolo che ha così messo un tassello importante nel garantire non solo una dignità a tutti gli animali ma anche un maggiore controllo della filiera alimentare delle carni da macello.

Il decreto legge è stato approvato questa mattina durante il primo consiglio dei ministri del governo di Madrid e prevede che tutti i macelli spagnoli abbiano al proprio interno sistemi di videosorveglianza: un modo per garantire che gli animali non vengano maltrattati prima di essere uccisi. La legge rende la Spagna il primo paese in Europa a varare una misura di questo tipo.

“Questa norma pone la Spagna all'avanguardia in Europa in questo campo e, oltre a garantire il benessere degli animali durante il loro passaggio attraverso i macelli, migliora anche le garanzie di sicurezza alimentare per i consumatori", ha affermato il ministro dei Consumi, Alberto Garzon.

Le telecamere, si legge nel testo approvato dal governo spagnolo, dovranno coprire gli impianti in cui si trovano gli animali, comprese le aree di scarico, i corridoi di trasporto e le aree in cui gli animali vengono macellati. Il decreto "è stato oggetto di un accordo con il settore", ha precisato in una conferenza stampa la portavoce dell'esecutivo, Isabel Rodri'guez.

Guillermo Moreno, direttore esecutivo di Equalia, una Ong che ha fortemente sostenuto questa riforma si è detto soddisfatto e ha definito questa legge come “un primo passo, necessario e importante, per innalzare gli standard di benessere degli animali nei macelli”.

I macelli dovranno conservare le immagini in modo che, eventualmente, le autorità possano controllarle durante le verifiche. Tutte le strutture dovranno adeguarsi alla normativa entro massimo due anni: le più grandi avranno un anno di tempo per installare il sistema, mentre i piccoli macelli avranno due anni di tempo.