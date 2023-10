In Slovacchia vince l’ex premier Fico ed è svolta filorussa: “Stop ad armi all’Ucraina” Il partito del tre volte ex primo ministro slovacco, Smer-Sd, si è aggiudicato la tornata elettorale con il 23% dei voti dopo una campagna elettorale filo russa. Ora però Robert Fico dovrà formare una colazione per governare.

A cura di Antonio Palma

La Slovacchia torna al passato e consegna la vittoria delle elezioni nazionali all'ex premier Robert Fico. Il partito del tre volte ex primo ministro slovacco, Smer-Sd, si è aggiudicato la tornata elettorale con il 23% dei voti, distanziando nettamente il partito liberale centrista PS, guidato da Michal Simecka, che si è fermato al 18% dei consensi. Per il paese si apre ora la fase della costruzione del nuovo governo che non sarà affatto facile ma che avrà sicuramente alcuni punti fermi come lo stop al sostegno incondizionato all'Ucraina.

In campagna elettorale, infatti, uno dei temi per convincere gli elettori è stato quello dello stop alle armi a Kiev, oltre agli attacchi contro l'Ue e la Nato per le sanzioni anti-russe. Fico non ha nascosto di voler legami amichevoli con Mosca e, secondo gli analisti, se diventasse primo ministro potrebbe cambiare effettivamente la politica estera del Paese. Lo stesso vicepresidente del partito ha confermato che il governo dirà stop alle armi slovacche in Ucraina così come si opporrà all'Ucraina nella Nato.

Temi che hanno convinto l'elettorato e ora Fico, che nel 2018 era stato costretto a dimettersi per le proteste di piazza dopo l'omicidio del giornalista d'inchiesta Jan Kuciak e della sua fidanzata, può tornare guidare il Paese. Prima però dovrà affrontare il non facile compito di formare una coalizione. Il vincitore delle elezioni in Slovacchia ha la possibilità di una triplice coalizione con il partito Hlas-Sd di Peter Pellegrini, nato da una costola dello Smer e che si è confermata terzo partito, e il Partito Nazionale Slovacco (Sns).

Leggi anche Pistole con stampanti 3D per uccidere Sanna Marin: a processo 4 membri di gruppo di estrema destra

Una colazione che il secondo partito, guidato Michal Simecka, vuole evitare. "Abbiamo ottenuto il 18% dei voti, i voti di mezzo milione di slovacchi. Siamo il secondo più forte partito nel Consiglio nazionale. Rispettiamo la vittoria, ma è una cattiva notizia per il Paese e peggiore sarebbe se Fico riuscisse a formare il governo. Nostro obiettivo è che questo non accada", ha detto Simecka. La presidente slovacca Zuzana Caputova ha comunque dichiarato che affiderà la formazione del prossimo governo al leader del partito vincitore, indipendentemente dalle sue "preferenze personali".