In migliaia contro riforma pensionistica a Parigi: fuoco e barricate dei manifestanti contro la polizia

A cura di Gabriella Mazzeo

Ancora proteste a Parigi, dove i manifestanti hanno improvvisato una manifestazione a Place de la Concorde, montando barricate davanti alle forze dell'ordine e accendendo il fuoco con cumuli di rifiuti e legna ammassati al centro della piazza. Le barricate sono composte da transenne di cantieri tolte dalla strada e trasportate davanti agli schieramenti degli agenti in tenuta antisommossa, protetti da caschi e scudi. La maggioranza dei manifestanti, stando alle informazioni fornite dai media francesi e dai numerosi video diffusi online in queste ore, indossa vestiti neri e ha parte del volto coperto.

La situazione, secondo la stampa internazionale, resta tesissima. I manifestanti avrebbero anche staccato alcuni sanpietrini dalla strada. Uno degli slogan urlati dalla folla di circa 2.500 persone sul posto recita "Paris en feu et Macron au milieu", ovvero "Parigi in fiamme e Macron al centro". La manifestazione è iniziata nel pomeriggio ed è stata indetta contro la legge per la riforma delle pensioni sulla quale il governo ha voluto porre la fiducia.

Dopo un tentativo di sgombero della polizia con gli idranti, i gruppi di manifestanti sono tornati all'attacco, scontrandosi in più occasioni con gli agenti. Fermate per ora almeno 120 persone secondo quanto fatto sapere da France Info. Nella mattinata odierna, i cittadini avevano anche bloccato il traffico sulla tangenziale parigina. Le proteste sono state registrate anche a Bordeaux, dove la popolazione scesa in strada ha bloccato i binari della stazione, e a Rennes.

La riforma oggetto di protesta da parte dei cittadini posticiperebbe l'età pensionabile a 64 anni e sul provvedimento è stata posta la fiducia del governo. Questo, secondo i francesi, vorrebbe dire far passare la legge "senza votazione" in quanto base della tenuta dell'esecutivo di Emmanuel Macron.