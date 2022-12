In Indonesia chi fa sesso fuori dal matrimonio va in carcere: pronto nuovo Codice penale In Indonesia il governo si prepara a varare un nuovo codice penale, che renderà reato il sesso fuori dal matrimonio e anche l’insulto al presidente o alle istituzioni.

A cura di Biagio Chiariello

L'Indonesia ha pronto un nuovo Codice penale, che dovrà essere approvato a breve dal Parlamento, nel quale chi farà sesso fuori dal matrimonio verrà punito con una pena fino a un anno di carcere.

La revisione legislativa vieterà anche di esprimere opinioni contrarie all’ideologia dello Stato indonesiano e sarà punita legalmente anche la convivenza prima del matrimonio. Sarà inoltre vietato di insultare il presidente o le istituzioni statale.

A confermarlo è stato il vice ministro della Giustizia indonesiano, Edward Omar Sharif Hiariej. “Siamo orgogliosi di avere un codice penale in linea con i valori indonesiani“, ha dichiarato a Reuters. Bambang Wuryanto, uno dei legislatore-firmatari del pacchetto di norme, ha confermato che il nuovo codice potrebbe essere approvato già la prossima settimana.

Leggi anche Bonus matrimoni religiosi, la Lega fa retromarcia dopo le critiche di opposizione e Chiesa

Negli ultimi tempi l'Indonesia ha visto aumentare molto il conservatorismo nel Paese; la bozza gode del sostegno di alcuni gruppi islamici, anche se gli oppositori sostengono che "inverta" le riforme liberali varate dopo la caduta del leader autoritario Suharto nel 1998.

Una prima bozza del codice era già stata scritta nel 2019, ma all’epoca aveva scatenato proteste in tutto il Paese.

"Per il settore delle imprese, l'attuazione di questa legge creerà incertezza giuridica e indurrà gli investitori a riconsiderare investimenti in Indonesia", ha affermato Shinta Widjaja Sukamdani, vicepresidente dell'Associazione dei datori di lavoro indonesiani (APINDO). Le clausole relative alla moralità, ha aggiunto, "farebbero più male che bene", soprattutto per le imprese impegnate nei settori del turismo e dell'accoglienza.

L’Indonesia ha già centinaia di regolamenti a livello locale che discriminano in particolare le donne, le minoranze religiose e le persone LGBTQ+. Le modifiche al codice sarebbero un “enorme passo indietro per la democrazia indonesiana“, ha dichiarato Andreas Harsono di Human Rights Watch.