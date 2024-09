In India nove bambini sono stati uccisi da attacchi di lupi negli ultimi cinque mesi

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

L'ultima vittima si chiamava Sandhya. Aveva quattro anni e la notte del 17 agosto stava dormendo fuori dalla sua capanna di fango nello stato indiano dell'Uttar Pradesh quando un blackout elettrico ha fatto piombare il villaggio nel buio. Pochi minuti dopo su di lei si è avventato un branco di lupi. La bambina è stata trascinata via e il suo corpo è stato ritrovato solo l'indomani mattina in un campo di canna da zucchero distante circa 500 metri dalla sua casa. Pochi giorni dopo un altro episodio. In un villaggio vicino Utkarsh, un bimbo di otto anni, stava dormendo quando sua madre ha visto un lupo insinuarsi nella loro capanna. "L'animale è sbucato improvvisamente. Ho gridato. I miei vicini sono accorsi e il lupo è fuggito", ha raccontato la donna, che ha potuto – seppur per poco – tirare un sospiro di sollievo.

Sono però ormai molti i casi simili registrati. Come riporta la BBC, infatti, dallo scorso aprile almeno 30 villaggi nel distretto di Bahraich, vicino al confine con il Nepal, sono stati presi di mira: nove bambini e un adulto sono stati portati via e uccisi dai lupi. La vittima più giovane aveva solo un anno e la più anziana era una donna di 45. Almeno altre 34 persone sono rimaste ferite.

Gli attacchi ai villaggi, e soprattutto la predazione di così tante persone, hanno scatenato sentimenti di terrore e isteria. In molti villaggi i bambini vengono tenuti in casa e gli uomini pattugliano le strade illuminate nelle ore notturne, mentre le autorità hanno dispiegato droni e telecamere, posizionato trappole e utilizzato petardi per spaventare i lupi, tre dei quali sono stati catturati e trasferiti negli zoo.

Attacchi di questo tipo all'uomo sono estremamente rari e nella maggior parte dei casi si tratta di lupi infettati dalla rabbia, una malattia virale che colpisce il sistema nervoso centrale. Secondo uno studio dell'Istituto norvegese per la ricerca sulla natura tra il 2002 e il 2020 sono stati accertati 489 “casi relativamente affidabili” di attacchi di lupi in 21 Paesi – tra i quali l'India. Solo 26 di questi sono stati fatali, nove dei quali proprio nel Paese asiatico negli ultimi mesi.