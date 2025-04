video suggerito

Raid israeliano colpisce ospedale da campo a Gaza, 17 morti nelle ultime 24 ore nella Striscia Il raid dell'Idf ha preso di mira l'ingresso nord dell'ospedale da campo e diverse persone sono state colpite. Secondo il Ministero della Salute dell'enclave, nelle ultime 24 ore almeno 17 palestinesi sono stati uccisi e 69 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani a Gaza.

A cura di Antonio Palma

Un attacco aereo israeliano ha colpito un ospedale da campo a Gaza causando diversi feriti tra pazienti e sanitari. Il raid dell’Idf ha preso di mira l'ingresso nord dell’ospedale da campo, il Kuwaiti Field Hospital nell'area di Mawasi, dove centinaia di migliaia di persone hanno cercato riparo nella tendopoli.

Come ha dichiarato un portavoce della struttura citato dai media israeliani, diverse persone sono state colpite. L'Idf non ha rilasciato commenti ma l'esercito israeliano ha attaccato gli ospedali in diverse occasioni durante i 18 mesi di guerra, accusando Hamas di nascondersi al loro interno. Secondo il Ministero della Salute dell'enclave, nelle ultime 24 ore almeno 17 palestinesi sono stati uccisi e 69 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani a Gaza.

Oggi almeno 17 morti a Gaza nei Raid dell'Idf

Almeno tre persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite quando gli aerei da guerra israeliani hanno preso di mira una tenda che ospitava sfollati a ovest della città di Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza. Altre due persone sono state uccise in un raid aereo su una tenda nei pressi dello stadio Be Sport a Beit Lahiya. Un'altra persona è stata uccisa e diverse altre sono rimaste ferite in seguito a un attacco aereo a un’abitazione nel quartiere Sheikh Radwan, nella parte settentrionale della città di Gaza.

Il bilancio delle vittime di Gaza raggiunge quota 51.000

Il bilancio delle vittime di Gaza dall’inizio della guerra sale a quota 51mila. Secondo il Ministero della Salute dell'enclave palestinese "Diverse vittime restano sotto le macerie e sulle strade, irraggiungibili dalle ambulanze e dagli operatori della Protezione civile". Gli ultimi dati portano il bilancio delle vittime da quando Israele ha ripreso gli attacchi a 1.630 morti e 4.302 feriti, ha dichiarato il ministero. In totale la conta è di almeno 51.000 palestinesi morti e 116mila feriti.

Hamas: Israele propone rilascio 10 ostaggi e tregua di 45 giorni

Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato che l'organizzazione palestinese ha ricevuto una proposta di tregua da Israele che chiede il rilascio di dieci ostaggi, tra cui il soldato americano-israeliano prigioniero Idan Alexander e una cessazione dei combattimenti di 45 giorni, durante i quali i valichi di frontiera verrebbero aperti per la consegna di aiuti umanitari, alle condizioni israeliane. "L'Egitto ha inoltrato la proposta israeliana ad Hamas e attende una risposta il prima possibile", conferamno fonti egiziane. Secondo indiscrezioni, nella trattativa ci sarebbe inoltre il riposizionamento delle forze dell'Idf a Gaza nelle zone occupate prima del 2 marzo e l'impegno a negoziare una seconda fase. Questi negoziati includerebbero la discussione di un cessate il fuoco permanente, del ritiro militare israeliano, del disarmo di Hamas e della futura governance di Gaza. Un alto funzionario ha affermato che Hamas non ha ancora risposto alla proposta e che la sta attualmente esaminando.