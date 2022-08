In fuga romantica a Roma, ma la futura sposa deruba lo sposo e scappa via con quasi seimila euro Avevano organizzato una fuga d’amore a Roma per un matrimonio lampo, ma la futura sposa scappa via dall’aeroporto di Heathrow a Londra prima della partenza derubando lo sposo di bagagli e seimila euro. Indagini della polizia in corso.

A cura di Ida Artiaco

Avevano organizzato una fuga romantica di pochi giorni con destinazione Roma per un matrimonio lampo. Ma, almeno per lo sposo, quella che doveva essere una vacanza perfetta si è trasformata in incubo.

La sua partner, infatti, è scappata dall'aeroporto di Heathrow a Londra, derubandolo di cinquemila sterline, pari a circa seimila euro, in contanti.

A raccontare l'episodio è il quotidiano britannico The Sun.

Lui, 40enne britannico, aveva conosciuto lei in un locale londinese, da subito era scoppiata la passione e lei gli ha chiesto di sposarlo.

L'uomo ha risposto positivamente alla proposta e hanno organizzato una vacanza romantica a Roma per un matrimonio lampo e molto intimo.

Ma mentre erano in aeroporto lei ha preso il denaro e i bagagli per fuggire, approfittando della sosta in bagno dell'uomo.

Un testimone ha raccontato di aver visto l'uomo in lacrime, che spiegava di aver progettato il matrimonio pochi giorni prima.

"Il personale dell'aeroporto la cercava dappertutto, ma non si trovava da nessuna parte. Non era nemmeno chiaro se fosse uscita dallo scalo o se fosse partita per un altro paese. Alla fine è stata chiamata la polizia, ne è stato messo in dubbio anche il nome", ha detto al quotidiano inglese.

Ora la polizia sta portando avanti le indagini per cercare di rintracciare la donna che non si sa dove possa essere fuggita, come ha confermato al The Sun una fonte della Metropolitan Police, aggiungendo che al momento non sono stati effettuati arresti in relazione alla vicenda.

L'ipotesi che non si esclude è che sia semplicemente uscita dall'aeroporto.