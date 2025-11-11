In Cina crolla un ponte autostradale appena inaugurato: la frana ripresa in uno spaventoso video

In Cina è crollato un ponte autostradale inaugurato da pochi mesi. Il crollo non ha causato fortunatamente vittime: la struttura era stata interdetta al traffico alcuni giorni prima a causa di alcune crepe nel ponte.

Parte di un ponte autostradale appena inaugurato è crollato in Cina. Fortunatamente non sono state registrate vittime grazie all'intervento delle autorità che avevano chiuso l'infrastruttura al traffico dopo la segnalazione di alcune crepe sui pendii e le strade vicine.

Il crollo è stato ripreso in un filmato diventato in breve virale nel mondo. Il ponte Hongqi è stato inaugurato pochi mesi fa ed era lungo 758 metri. Avrebbe permesso agli automobilisti di percorrere in auto fino al Tibet, collegato alla Cina proprio con la lunga autostrada nazionale. Il crollo si è verificato nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan ed è stato ripreso da alcune persone che poi hanno postato quegli attimi terrificanti sui social media.

Come noto, la polizia della città di Maerkang aveva chiuso al traffico il ponte crollato, salvando così di fatto svariate vite. L'interdizione agli automobilisti era stata decretata già lunedì ed è stata provvidenziale, perché nel pomeriggio di martedì le condizioni del versante montano sono peggiorate. Le frane hanno poi causato il crollo di un'arcata del ponte.

Per fortuna il disastro non ha avuto conseguenze sulle persone, che grazie al pronto intervento delle autorità locali non si sono trovate a percorrere la strada in questione. La costruzione del ponte Hongqi era stata completata all'inizio di quest'anno dall'impresa appaltratrice Sichuan Road & Bridge Group. La sua costruzione era stata celebrata dalle autorità e dai costruttori con video pubblicati sui social media durante la fase di progettazione e realizzazione.

Il ponte rappresentava un progetto ambizioso che avrebbe dovuto permettere ai residenti di raggiungere agilmente il Tibet in automobile percorrendo semplicemente l'autostrada. Le cose però non sono andate come si sperava: il ponte autostradale è crollato pochi mesi dopo la sua inaugurazione.