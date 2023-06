Improvviso tornado spazza via tutto: morti, feriti e centinaia di edifici rasi al suolo in Texas La tempesta si è scatenata improvvisamente nel pomeriggio dei giovedì quando il tornado ha sorpreso tutti e trascinando via tutto devastando la cittadina di Perryton, nello stato del Texas.

A cura di Antonio Palma

Almeno tre persone sono state uccise e un centinaio ferite, tra cui alcune in gravi condizioni, dopo che un tornado ha colpito improvvisamente la cittadina di Perryton, nello stato del Texas, distruggendo tutto. Terribili le immagini che giungono dal luogo del disastro con intere parti della città letteralmente rase al suolo e ridotte in macerie dal tornado.

Vigili del fuoco e soccorritori per ore hanno cercato tra le macerie degli edifici distrutti alla ricerca di feriti e dispersi ma venerdì mattina ancora non è stato possibile fare un bilancio definitivo della tragedia.

“È stato terribile, molto terribile. Il tornando non avrebbe potuto colpire in un luogo più vulnerabile", ha detto il sindaco Kerry Symons, riferendosi al fatto che il devastante evento meteorologico ha colpito una zona dove vi sono tantissime case mobili, strutture cioè che il tornano ha facilmente divelto e distrutto.

La tempesta si è scatenata improvvisamente nel pomeriggio dei giovedì, poco dopo le 17 ora locale, sorprendendo tutti e trascinando via tutto. I meteorologi infatti avevano avvertito che giovedì era previsto un maltempo in grado di produrre raffiche di vento fortissime egrandine ma nessuno si aspettava un fenomeno così intenso.

Delle tre vittime, due sono state uccise nel centro città e la terza è morta in un parco di case mobili nella parte nord-est di Perryton. Gli stessi soccorritori sono stati colpiti dalla furia del tornado e vigili del fuoco hanno avuto difficoltà nelle prime ore ad effettuare i soccorsi. “Molti dei nostri camion sono stati gravemente danneggiati", ha spiegato un portavoce. Per questo lo stato del Texas, così come le città e le contee della zona hanno inviando aiuti.

Circa un centinaio di persone sono state curate in ospedale, molte fortunatamente con ferite lievi ma alcuni con gravi conseguenze come polmoni collassati e traumi cranici.

Tra case e aziende si calcolano che siano oltre due centinaia gli edifici distrutti o pesantemente danneggiati dal tornado in un’area che si estende fino a un miglio e mezzo di lunghezza. Inoltre la città è senza elettricità poiché le strutture sono state danneggiate o interrotte per le riparazioni necessarie e non è stata data una tempistica certa per il ripristino.