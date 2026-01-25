Chi è Alex Honnold, il free climber che ha scalato grattacielo di 508 metri senza protezioni

Lo scalatore statunitense che oggi ha scalato senza alcun ausilio né protezione il Taipei 101, ha iniziato ad arrampicarsi a 11 anni e a 18 anni si è dedicato completamente alla sua passione.

Nato il 17 agosto 1985 a Sacramento, in Usa, è considerato uno degli arrampicatori più forti della storia nonché il miglior climber di “free solo” del mondo ovvero senza corde né dispositivi di sicurezza, è il ritratto di Alex Honnold che oggi è riuscito a mettere a segno un'altra delle sue incredibili ascese a mano libera arrampicandosi in cima al Taipei 101, il grattacielo di Taiwan alto 508 metri senza alcun ausilio o protezione vale a dire senza usare corde, imbracature o reti di sicurezza. Per raggiungere la vetta dell’undicesimo grattacielo più alto al mondo, Honnold ha impiegato poco più di un'ora e mezza concludendo con poche parole: "Che vista incredibile".

L’impresa, organizzata e trasmessa da Netflix, è stata autorizzata dalle autorità locali e osservata in diretta da centinaia di persone che si sono radunate in strada domenica tenendo la testa all'insù per tutto il tempo tra emozione e tensione. A testimoniare la pericolosità di una delle più ardite imprese nel suo genere, la decisione di Netflix di trasmettere l'evento in leggera differita , proprio per avere il tempo di oscurare il tutto in caso di esito nefasto.

Honnold ha iniziato ad arrampicarsi a 11 anni e a 18 anni si è dedicato completamente alla sua passione a volte scalando anche senza autorizzazione. La scalata di oggi però era stata autorizzata e progettata da tempo e programmata per ieri anche se a causa del maltempo era stato rinviato tutto a oggi, domenica 25 gennaio 2026. Una attesa che ha reso il tutto ancora più adrenalinico. Il 40enne statunitense, già protagonista di numerose scalate estreme e vincitore di un Oscar per il documentario sulla sua scalata di El Capitan, intitolato Free Solo, ha detto di non essere abituato al contesto urbano e a tutte quelle persone accorse a osservarlo ma, una volta partito, non si è più fermato se non per le pause riposo già programmate .

Leggi anche A Gaza un altro neonato è morto di freddo: tre palestinesi uccisi dai raid di Israele

Durante l' ascesa non sono mancati momenti di distrazione ad esempio quando Honnold ha raggiunto l'89° piano, dove molti sostenitori lo attendevano e lo hanno acclamato separati solo dalla finestra. La sua tifosa numero uno però l'ha incontrata sulla vetta del Taipei 101, sua moglie Sanni, che lo ha incrociato da lontano al 60° piano del grattacielo prima di poterlo finalmente abbracciare sulla sommità del palazzo .