Il video dell'Uragano Beryl in Giamaica, le immagini della furia dai Caraibi: in 400mila senza elettricità I video dell'Uragano Beryl che ha travolto la Giamaica con forti venti e piogge lasciando senza elettricità 400mila persone. Ora prosegue verso le Isole Cayman e il Messico meridionale, ma anche l'Honduras ha emesso massima allerta in tutto il territorio.

Kingston, in Giamaica, travolta dalla pioggia dell'Uragano Beryl (Getty).

L'Uragano Beryl, dopo aver provocato almeno 7 morti e ingenti danni dai Caraibi al Venezuela, è arrivato nelle scorse ore in Giamaica, dove al momento sono almeno 400mila le persone rimaste senza elettricità, secondo i dati dell'American Hurricane Center (NHC). Tanti i video che hanno immortalato la furia di vento e acqua che si è scatenata sullo stato insulare. La tempesta, declassata da categoria 5 prima a categoria 4 e poi 3, continua a essere di una certa intensità e si prevedono ancora "inondazioni improvvise e smottamenti legati a piogge torrenziali".

Kingston, in Giamaica, travolta dalla pioggia dell'Uragano Beryl (Getty).

In un filmato pubblicato sui social media, il primo ministro giamaicano Andrew Holness ha chiesto "a tutti i giamaicani di seguire gli ordini di evacuazione" chiedendo a tutti coloro che vivono in una zona soggetta a inondazioni di spostarsi "in un rifugio o in un luogo più sicuro". I residenti si erano preparati facendo scorta di provviste. Il governo ha disposto il coprifuoco a partire dalle 18 ora locale. A preoccupare è soprattutto la situazione nelle campagne. Un residente di una comunità agricola ha detto all'agenzia di stampa Reuters: "È terribile. È scomparso tutto. Sono a casa mia e ho paura".

Uragano Beryl in movimento verso la Giamaica (LaPresse).

Ma il percorso dell'Uragano non è ancora terminato. Beryl si sta dirigendo ora verso le Isole Cayman e il Messico meridionale, riferisce l'NHC. I media caraibici riferiscono che l'ONU ha sbloccato 4 milioni di dollari dal suo fondo di risposta alle emergenze per aiutare la ripresa in Giamaica, Grenada e Saint Vincent e Grenadine.

Anche l'Honduras ha emesso massima allerta in tutto il territorio, come ha spiegato la segretaria di Stato locale negli uffici nazionali di gestione dei rischi e delle contingenze (Copeco). Il provvedimento resterà in vigore fino a sabato. L'impatto dell'uragano sull'Honduras è atteso per oggi pomeriggio, con piogge moderate e forti e temporali nei dipartimenti di Gracias a Dios, Colón, Olancho, Francisco Morazán ed El Paraíso. In queste zone le precipitazioni dureranno fino a domani, secondo Copeco.