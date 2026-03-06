Esteri
Il video dell’uomo che stava per essere schiacciato dall’ascensore: salvo per una frazione di secondo

Mentre l’uomo si apprestava a varcare la soglia dell’ascensore con le porte aperte, la cabina è improvvisamente schizzata verso l’alto. Panchal è stato sbalzato violentemente al suolo, salvandosi per un soffio da un epilogo ben più tragico.
A cura di Davide Falcioni
Un guasto meccanico ha trasformato una normale uscita dall'ascensore in un pericolo mortale per Vatsalbhai Panchal, un uomo residente di un complesso abitativo del Gujarat Housing Board nella città indiana di Valsad.

Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato l'agghiacciante sequenza: mentre l'uomo si apprestava a varcare la soglia dell'ascensore con le porte aperte, la cabina è improvvisamente schizzata verso l'alto. Panchal è stato sbalzato violentemente al suolo, salvandosi per un soffio da un epilogo ben più tragico.

Nonostante le lesioni interne riportate nell'impatto, la vittima è sopravvissuta. L'amministrazione condominiale ha immediatamente avviato le procedure di manutenzione straordinaria, contattando la ditta responsabile degli impianti. Una nota a margine rende l'episodio ancora più inquietante: fino a quel momento, l'ascensore non aveva mai dato problemi di sorta.

Rischia di morire schiacciato mentre esce dall'ascensore

Un incidente simile si è verificato tre anni fa negli Stati Uniti. Sulle coste degli Outer Banks, in Carolina del Nord, un bambino di sette anni dell'Ohio perse la vita intrappolato nell'ascensore privato di una villa vacanze, appena raggiunta dalla famiglia.

Il piccolo rimase schiacciato tra la porta a soffietto della cabina e quella esterna del vano, in un punto critico all'altezza del collo. Ralph Melton, responsabile dei vigili del fuoco locali, confermò che i traumi riportati non lasciarono scampo ai soccorritori. Le autorità della contea di Currituck archiviarono il caso come morte accidentale, pur ammettendo l'impossibilità di ricostruire l'esatta dinamica del dramma.

Esteri
