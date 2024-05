Il video dell’incidente tra due aerei durante un’esibizione in volo: la manovra dei piloti evita il peggio A Fort Lauderdale, negli Stati Uniti, le ali di due aerei impegnati in un’esibizione in volo si sono agganciate facendo vivere ai due piloti e ai partecipanti momenti di paura. Fortunatamente i piloti sono riusciti ad atterrare in sicurezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Doveva essere uno spettacolo di volo acrobatico come avevano fatto tante altre volte. Ma qualcosa è andato storto: a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti, le ali di due aerei del Polaris Program's Ghost Squadron si sono agganciate facendo vivere ai due piloti e alla gente che stava assistendo momenti di paura. Tutto fortunatamente è finito in totale sicurezza: tutti ne sono usciti illesi.

Cosa è successo durante il volo acrobatico

I piloti, con altri colleghi alla guida di altri aerei, erano impegnati in una figura in volo quando le ali sono state talmente vicine che si sono agganciate. I due piloti per pochi secondi hanno perso il controllo dei loro velivoli per poi però riuscire a non perdere quota e a riportare gli aerei in formazione. Fortunatamente i due piloti sono atterrati senza subire alcun danno e in totale sicurezza.

Lo spettacolo è stato interrotto

Come previsto dalle misure precauzionali in questi casi, lo spettacolo è stato subito interrotto ed è stata dichiarata l'emergenza. Si trattava dell'ultimo giorno del Fort Lauderdale Air Show: i tanti spettatori stavano assistendo all'esibizione della a squadra "Ghost" quando gli spettatori sono stati con il fiato sospeso appena hanno visto gli aerei incastrarsi tra loro. Fortunatamente l'abilità dei due piloti ha permesso che al termine della giornata tutti sono risultati illesi.