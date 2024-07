USA, il video dei due aerei che si sfiorano in volo: tragedia evitata per 200 metri La dashcam di un’auto del dipartimento di polizia di Syracuse, nello Stato di New York, ha ripreso la scena che ha fatto il giro del mondo. La Federal Aviation Administration sta indagando su quanto avvenuto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un'indagine dopo che due aerei di linee si sono quasi scontrati a mezz'aria in un inquietante video ripreso per caso da una dash cam della polizia a Syracuse, nello Stato di New York. Sebbene gli esperti affermino che i voli non sarebbero mai finiti effettivamente in rotta di collisione, sulla base di prove preliminari, ad un certo punto del loro tragitto la distanza l'uno dall'altro è stata di appena 200 metri.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11:50 (ora locale) di lunedì 8 luglio. Stando a quanto accertato i due jet hanno aggirato un apparente errore di controllo del traffico aereo che inizialmente aveva fatto sì che uno dei due velivoli fosse autorizzato a partire dall'aeroporto internazionale di Syracuse-Hancock nello stesso momento in cui l'altro era stato autorizzato ad atterrare sulla stessa pista.

Nello specifico il volo Blue Streak 5511, in arrivo da Washington DC, un jet Bombardier CRJ-700 operato da PSA Airlines (filiale regionale di American Airlines), sarebbe dovuto atterrare alle 11:19, ma è atterrato poi alle 12:03. Il volo Delta 5421, un altro CRJ-700 operato da Endeavour Air (filiale regionale della Delta Airlines), era diretto al La Guardia di New York City.

Delta ha confermato che a bordo del proprio volo c'erano 76 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio, inclusi due piloti e due assistenti di volo. American ha invece fatto sapere che il suo volo trasportava 75 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. Nessuno è rimasto ferito.

La FAA ha confermato che c'è un'indagine sul (mancato) incidente. In una dichiarazione a CBS News, Delta ha affermato: "Endeavour Air e Delta lavoreranno con le autorità aeronautiche come sempre accaduto nel nostro impegno condiviso per mettere la sicurezza sopra ogni altra cosa".