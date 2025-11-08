Esteri
Il video dell’incidente aereo a Louisville che ha causato 12 morti: travolge le case e prende fuoco

Lo spaventoso incidente aereo all’aeroporto di Louisville, in Kentucky, è stato ripreso in un video girato da un’automobilista: si vede il velivolo travolgere prima i cavi dell’alta tensione e poi un edificio prendendo subito fuoco.
A cura di Giorgia Venturini
Un video ripreso da un'automobilista mostra lo spaventoso incidente aereo all'aeroporto di Louisville, in Kentucky. Si vede l'aereo che cerca un atterraggio, ma travolte prima i cavi dell'alta tensione e poi un edificio prendendo subito fuoco. Stando alle prime informazioni sulla ricostruzione della dinamica, il volo UPS 2976, un McDonnell Douglas MD-11F diretto alle Hawaii, è uscito di pista pochi istanti dopo l’inizio della manovra di decollo, finendo contro alcuni edifici nelle vicinanze. Durante la fase di massima potenza del decollo il motore 1 dell'aereo si è staccato e alcuni frammenti sono finiti nel motore 2. I piloti hanno cercato in tutti i modi di far decollare il jet per evitare di travolgere le case e di rientrare subito in aeroporto. Ma tutti i tentativi sono stati vani.

Come si vede nel video l'aereo ha prima travolto i tralicci dell'alta tensione e poi le abitazioni vicine. In poco tempo tutto ha preso fuoco. Le vittime sono 12 e ci sono anche diversi feriti. Nelle ore successive le autorità avevano ordinato ai residenti di rimanere in casa per il rischio di esplosioni e inquinamento atmosferico. Il traffico dell'aeroporto era stato immediatamente sospeso.

Intanto sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso per chiarire i dettagli della dinamica. Si sa che l'aereo era cargo con a bordo tre persone. L'aeroporto della Louisville infatti è la sede del più grande centro di smistamento pacchi della UPS a livello globale: ci lavorano migliaia di lavoratori e vengono gestiti al giorno 300 e smistati oltre 400.000 pacchi all'ora. Sono state recuperate le due scatole nere e inviate già a Washington per tutte le verifiche necessarie.

