Cosa sappiamo dell’aereo cargo che si è schiantato in Kentucky: almeno sette morti e diversi feriti

Un aereo cargo della società UPS si è schiantato nelle scorse ore a Louisville, in Kentucky, provocando almeno sette vittime e numerosi feriti. Le autorità temono che il bilancio possa aggravarsi nelle prossime ore.

Il disastro è avvenuto intorno alle 17:15 ora locale di ieri, all’aeroporto internazionale di Louisville. Il volo UPS 2976, un McDonnell Douglas MD-11F diretto alle Hawaii, è uscito di pista pochi istanti dopo l’inizio della manovra di decollo, finendo contro alcuni edifici nelle vicinanze. Pochi secondi dopo, l’aereo è esploso in un’enorme palla di fuoco visibile a chilometri di distanza.

Le fiamme hanno avvolto l’area circostante, colpendo in particolare due attività commerciali: Kentucky Petroleum Recycling, centrata in pieno, e Grade A Auto Parts, anch’essa gravemente danneggiata. Squadre di vigili del fuoco e soccorritori hanno lavorato per ore per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona, mentre un denso fumo nero si alzava nel cielo sopra la città.

Le autorità hanno ordinato ai residenti di rimanere in casa per il rischio di esplosioni e inquinamento atmosferico. Tutte le operazioni aeroportuali sono state sospese fino a nuovo ordine.

Le vittime e i dispersi

Finora sono state confermate sette vittime, ma il numero potrebbe essere destinato a salire. Non è chiaro se tra loro figurino i tre membri dell’equipaggio, di cui non si hanno più notizie. Undici persone risultano ferite e ricoverate in ospedale, mentre due lavoratori di una delle aziende colpite risultano ancora dispersi.

Le cause ancora ignote

Le indagini preliminari non hanno ancora chiarito le cause dell’incidente. Le autorità escludono, per ora, la presenza di materiali pericolosi a bordo. Tuttavia, la grande quantità di carburante trasportata – circa 144.000 litri – ha alimentato il rogo e complicato le operazioni di soccorso.

Il governatore Andy Beshear ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime e ha promesso il massimo supporto nelle indagini. "È una tragedia che tocca profondamente la nostra comunità", ha dichiarato. "Lavoreremo insieme per capire cosa è successo e per evitare che possa accadere di nuovo".