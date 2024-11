Il video delle ricerche dei dispersi nel parcheggio a Valencia: “Non abbiamo trovato nessuna vittima” L’ispezione nel parcheggio del centro commerciale Bonaire inondato a Valencia per l’alluvione era molto attesa dopo l’allarme diffuso nei giorni scorsi che parlava di un cimitero di auto. “Abbiamo rinvenuto dei passeggini e indumenti e tutto era molto cupo, ma al momento non abbiamo trovato nessuno” hanno spiegato i soccorritori. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Alluvione a Valencia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Agenti di polizia costretti a muoversi su una imbarcazione in quello che prima era un parcheggio sotterraneo da migliaia di posti a Valencia, tra buio e detriti di ogni tipo tra cui scarpe, carrelli della spesa e indumenti. Sono le immagini spettrali registrate in un video dalla polizia spagnola durante le ricerche nel parcheggio del centro commerciale inondato dove si temeva potessero esserci altri morti e persone disperse nell’alluvione che ha già fatto oltre duecento morti.

Nessuna vittima nel centro commerciale Bonaire: il video delle ricerche

Il video è stato registrato oggi, lunedì 4 novembre dagli specialisti della Polizia Scientifica spagnola intervenuti sul posto con i membri dell'Unità Militare di Emergenza (UME). Un gruppo di agenti è entrato nel parcheggio del centro commerciale Bonaire di Aldaia nella mattinata facendosi spazio tra i detriti da un ingresso secondario con una piccola imbarcazione. Con questa si sono inoltrati all’interno per una breve ispezione con luci delle torce.

Nella zona ispezionata l’acqua non è più altissima, dopo il lavoro di drenaggio dei vigili del fuoco, e arrivava alla cintola tanto che alcuni operatori sono scesi avanzando a piedi. Nel filmato si vedono gli agenti avanzare cautamente tra auto sommerse, indumenti e detriti ma finora fortunatamente nessuna vittima individuata.

Leggi anche Come ha fatto una diga romana di 2.000 anni a salvare un paese dalla DANA che ha devastato Valencia

“È vero che abbiamo trovato dei passeggini e tutto era molto cupo, ma al momento non c'è nessuno. Abbiamo rotto i vetri dei veicoli, abbiamo sondato il terreno con dei bastoni e non abbiamo trovato nessun corpo”, ha spiegato un soccorritore a El Pais mentre le pompe dell'acqua continuano a svuotare la zona allagata.

Al momento dell'alluvione a Valencia c'erano 650 clienti nel centro commerciale

Il parcheggio di questo centro commerciale da giorni è una delle maggiori preoccupazioni per i soccorritori per le sue dimensioni e per il gran numero di auto che poteva ospitare. Al momento dell’alluvione, infatti, i negozi erano aperti, con la presenza di almeno 650 clienti e lavoratori nel centro commerciale.

L’ispezione del parcheggio oggi era molto attesa dopo l’allarme diffuso nei giorni scorsi che parlavano di un cimitero di auto con decine di vittime possibili. Fonti della polizia però hanno confermato che all'interno del parcheggio sono già state ispezionate oltre una cinquantina di auto senza che all'interno fosse stato trovato alcun corpo.

“Ieri pomeriggio siamo riusciti a entrare con canoe, barche, droni e a piedi”, ha spiegato uno dei vigili del fuoco al lavoro sul posto. I soccorritori stimano che ci siano ancora decine di auto da ispezionare ma, dopo i primi rilievi, ora c’è più ottimismo sulla possibilità che non vi siano corpi: “Abbiamo perquisito l’intero parcheggio e fortunatamente non abbiamo trovato nessun corpo”. Le ricerche in zona però proseguono così come lo svuotamento dei locali e solo tra qualche giorno si avrà la certezza della presenza o meno di corpi in zona.