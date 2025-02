Il video del saluto nazista dell’ex consigliere di Trump Steve Bannon alla convention delle destre Il gesto dell’ex stratega della Casa Bianca durante il primo mandato di Trump è avvenuto alla conferenza internazionale delle destre in corso in Usa. Nel suo discorso Steve Bannon ha chiesto a Trump di candidarsi per un terzo mandato perché “i leader come lui si presentano solo due volte nella storia”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

L’esortazione “Combattere, combattere, combattere”, poi il saluto col braccio teso, accolto da un applauso dalla folla. È il gesto dell'ex consigliere di Trump Steve Bannon che appare a tutti gli effetti come un saluto nazista. Il gesto dell’ex stratega della Casa Bianca durante il primo mandato di Trump è avvenuto giovedì alla conferenza internazionale delle destre in corso al National Harbor in Maryland, la Conservative Political Action Conference (Cpac).

Il gesto, immortalato in un video, è stato subito rilanciato sui social dove ha scatenato inevitabilmente accuse dirette di simpatie naziste. Del resto a differenza del gesto di Elon Musk durante il discorso in onore di Trump il giorno dell'insediamento del presidente, quello di Steve Bannon è stato molto più diretto e condito da frasi poco rassicuranti.

Il braccio destro alzato mentre il suo discorso dal palco della kermesse volgeva al termine. Rivolto alla platea, Bannon ha dichiarato che "l'unico modo in cui possiamo perdere è arrenderci" e ha esortato i presenti a non "arrendersi" mai. Poi ha gridato "combattere, combattere, combattere" prima di alzare il braccio destro in quello che è stato ampiamente ritenuto un saluto nazista.

Un gesto salutato da un applauso e un’ovazione del pubblico a cui Bannon ha replicato annuendo rapidamente e sorridendo prima di rispondere "Amen". Sui social del resto sono subito comparsi altri filmati che mostrano altre persone presenti alla conferenza mentre fanno lo stesso saluto nazista.

In precedenza nel suo discorso Steve Bannon ha chiesto a Trump di candidarsi per un terzo mandato presidenziale, violando le leggi costituzionali degli Stati Uniti, perché "leader come lui si presentano solo due volte nella storia".

Bannon si è rifiutato di commentare il suo gesto ma il portavoce della convention delle destre mondiali ha affermato che si tratta di "calunnie della sinistra" perché l'evento "si oppone fermamente a tutte le forme di antisemitismo e odio, mentre i democratici applaudono apertamente i terroristi di Hamas che attaccano e uccidono innocenti popolazioni ebraiche in Israele".