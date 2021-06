Due persone sono state fermate oggi nella Drome, nel sud-est della Francia, dopo che il capo dello Stato, Emmanuel Macron, è stato aggredito con uno schiaffo durante un bagno di folla. Il presidente è impegnato in questi giorni in una serie di visite in diverse regioni del Paese. Ripresa da alcuni presenti e postata sui social network, dove ha fatto il pieno in pochi minuti il pieno di condivisioni e visualizzazioni, la vicenda è stata confermata dall'Eliseo. Secondo quanto ricostruito, Macron si è avvicinato ad un uomo, che si trovava dietro una transenna, per i saluti di rito con i cittadini accorsi sul posto, quando quest'ultimo lo ha schiaffeggiato prima di essere bloccato dagli agenti di sicurezza.

L'aggressore si è definito un "anarchico". L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 14:30 durante il viaggio del presidente francese nel dipartimento della Drome, all'uscita dalla scuola alberghiera di Tain-l'Hermitage, dove si era recato alla vigilia della riapertura dei ristoranti dopo mesi di restrizioni a causa dell'emergenza Coronavirus. L'autenticità del video, in cui si sente chiaramente urlare "abbasso Macron", è stata confermata dall'entourage del presidente francese. Il capo dello Stato ha poi continuato la sua visita come da programma, ha precisato sempre l'Eliseo.

Solidarietà al presidente è stata espressa dalla classe politica. "Questa volta si comincia a capire che i violenti agiscono? Sono solidale con il presidente" ha scritto su Twitter il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. E anche il primo ministro Jean Castex è intervenuto sulla vicenda: "La politica non può essere in alcun modo violenza, aggressione verbale e ancor meno aggressione fisica. Faccio appello a un inizio repubblicano, siamo tutti preoccupati, sono le basi della nostra democrazia".